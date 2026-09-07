SAUDIJSKA ARABIJA SPREMNA DA SARAĐUJE SA IAEA Grosi: Sporazum je u procesu pripreme

ŠEF Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi izjavio je danas da je Saudijska Arabija pokazala spremnost da sarađuje sa tim nuklearnim nadzornim telom i najavio da će uskoro biti finalizovani detalji bilateralng sporazuma

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- Ono što je važno jeste da je tokom konsultacija, u procesu pripreme, bilo moguće uneti niz odredbi u bilateralni sporazum koje će agenciji dati dodatna ovlašćenja za verifikaciju i praćenje - rekao je Grosi na konferenciji za novinare, a preneo je Rojters.

Agencija će imati nadzor nad procesom obogaćivanja uranijuma i koracima koji mu prethode, a nadgledala bi i izdvajanje plutonijuma iz istrošenog reaktorskog goriva.

- Ovo su osetljive aktivnosti, kao što svi znamo. Zato ćemo za njih da imamo ovlašćenja i kapacitete koji su veoma slični onima koje možete pronaći u Dodatnom protokolu - dodao je on.

Planirani američko-saudijski atomski sporazum ne uključuje potpisivanje Dodatnog protokola od strane Rijada, koji bi IAEA dao široka ovlašćenja za inspekciju, ali je Saudijska Arabija tokom konsultacija sa tim telom uspela da se dogovori o obimu nadzora.

SAD i Saudijska Arabija postigle su u julu sporazum o saradnji u oblasti civilne nuklearne energije koji bi omogućio Rijadu da obogaćuje uranijum i gradi nuklearne reaktore koristeći američku tehnologiju.