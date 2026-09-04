Svet

PANIKA U PENTAGONU: Isključili praćenje na uređajima vojnika zbog bezbednosnog rizika

D.D.

04. 09. 2026. u 15:57

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AMERIČKI vojni zvaničnici saopštili su danas da su deaktivirali sisteme za praćenje oglašavanja na nizu telefona i računara vojnog osoblja nakon što su objavljeni izveštaji u kojima se tvrdi da su komercijalno dostupni podaci o lokaciji korišćeni za ciljanje američkih snaga na Bliskom istoku.

ПАНИКА У ПЕНТАГОНУ: Искључили праћење на уређајима војника због безбедносног ризика

Foto: Alireza Boeini/Alamy/Profimedia

Komanda za specijalne operacije SAD navela je u pismu da je deaktivirala praćenje na svojim uređajima sa Windows sistemom, preneo je Rojters.

Ta agencija piše da podaci o lokaciji koje prikuplja industrija oglašavanja i prodaje mogu biti iskorišćeni za praćenje i ciljanje vojnog osoblja raspoređenog u ratnim zonama.

Napori da se smanje podaci o lokaciji koje generišu pametni telefoni vode se u trenutku kada vojni zvaničnici razmatraju sve stroža ograničenja u vezi sa upotrebom telefona uopšte.

U julu je Rojters objavio da bi nekim raspoređenim pripadnicima vojske na Bliskom istoku moglo biti naređeno da predaju svoje uređaje usled zabrinutosti da video-snimci koje postavljaju na internet pomažu Iranu da cilja američke baze u regionu.

Suosnivač kompanije za tehnologiju privatnosti u oglašavanju "Decryptads" Zek Edvards izjavio je da su napori da se deaktivira praćenje lokacije na uređajima koje koristi vojska pozitivan korak.

- Ograničenja će suštinski osigurati da se njihova lokacija ne uključuje u masovnu prodaju podataka koju vrše brojni prodavci, ali vojno osoblje može biti praćeno putem aplikacija na druge, složenije načine - kazao je Edvards.

(Tanjug)

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