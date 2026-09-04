ZELENSKI BESAN POSLE RUSKOG UDARA:Dron pogodio zgradu Službe bezbednosti usred Kijeva
RUSKI dron pogodio je sedište Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u Kijevu, a u napadu ima povređenih, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.
Zelenski je rekao da je dron bio usmeren "direktno u kancelariju" vršioca dužnosti direktora SBU Aleksandra Poklada, javlja Meduza.
Prema njegovim rečima, u napadu ima povređenih, ali nije naveo njihov broj.
Ukrajinski portal Ukrajinska pravda“ objavio je da Poklad u trenutku napada nije bio u svojoj kancelariji.
Zelenski je naveo da je nakon napada razgovarao sa šefom SBU.
(Tanjug)
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