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ZELENSKI BESAN POSLE RUSKOG UDARA:Dron pogodio zgradu Službe bezbednosti usred Kijeva

D.D.

04. 09. 2026. u 16:09

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RUSKI dron pogodio je sedište Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) u Kijevu, a u napadu ima povređenih, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

ЗЕЛЕНСКИ БЕСАН ПОСЛЕ РУСКОГ УДАРА:Дрон погодио зграду Службе безбедности усред Кијева

Foto: YURIY DYACHYSHYN/AFP/Profimedia

Zelenski je rekao da je dron bio usmeren "direktno u kancelariju" vršioca dužnosti direktora SBU Aleksandra Poklada, javlja Meduza.

Prema njegovim rečima, u napadu ima povređenih, ali nije naveo njihov broj.

Ukrajinski portal Ukrajinska pravda“ objavio je da Poklad u trenutku napada nije bio u svojoj kancelariji.

Zelenski je naveo da je nakon napada razgovarao sa šefom SBU.

(Tanjug)

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