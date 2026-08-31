"HARK JE RAZBIJEN" Tramp objavio snimak koji je zapalio društvene mreže

AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je video snimak generisan neuronskom mrežom sa "uništenjem" iranskog ostrva Hark.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Video snimak od deset sekundi na društvenoj mreži Truth Social prikazuje naftnu infrastrukturu ostrva prekrivenu vatrom nakon raketnih udara.

"Ostrvo Hark je razbijeno u sjenovima!!!" - piše potpis na video snimku.

Na ostrvu Hark su najveći naftni rezervoari u Iranu. Ovo je glavno čvorište za izvoz nafte iz Islamske Republike u severnom delu Persijskog zaliva.

Nema dokaza da je ostrvo Hark pogođeno u poslednja 24 sata.

Sjedinjene Države i Izrael su 28. februara počeli da napadaju objekte na iranskoj teritoriji, na koje je iranska strana odgovorila svojim napadima. Sredinom juna Teheran i Vašington potpisali su memorandum o prekidu neprijateljstava, ali su nakon nekog vremena ponovo razmenili udare.

Američki predsednik Donald Tramp rekao je 18. avgusta da je Ormuski moreuz otvoren za plovidbu, a da je na snazi pomorska blokada protiv Irana.

U ovom trenutku, sukob ostaje nerešen, ali strane se ne bore, a Sjedinjene Države se oslanjaju na ekonomski pritisak.