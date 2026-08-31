"HARK JE RAZBIJEN" Tramp objavio snimak koji je zapalio društvene mreže
AMERIČKI predsednik Donald Tramp objavio je video snimak generisan neuronskom mrežom sa "uništenjem" iranskog ostrva Hark.
Video snimak od deset sekundi na društvenoj mreži Truth Social prikazuje naftnu infrastrukturu ostrva prekrivenu vatrom nakon raketnih udara.
"Ostrvo Hark je razbijeno u sjenovima!!!" - piše potpis na video snimku.
Na ostrvu Hark su najveći naftni rezervoari u Iranu. Ovo je glavno čvorište za izvoz nafte iz Islamske Republike u severnom delu Persijskog zaliva.
Nema dokaza da je ostrvo Hark pogođeno u poslednja 24 sata.
Sjedinjene Države i Izrael su 28. februara počeli da napadaju objekte na iranskoj teritoriji, na koje je iranska strana odgovorila svojim napadima. Sredinom juna Teheran i Vašington potpisali su memorandum o prekidu neprijateljstava, ali su nakon nekog vremena ponovo razmenili udare.
Američki predsednik Donald Tramp rekao je 18. avgusta da je Ormuski moreuz otvoren za plovidbu, a da je na snazi pomorska blokada protiv Irana.
U ovom trenutku, sukob ostaje nerešen, ali strane se ne bore, a Sjedinjene Države se oslanjaju na ekonomski pritisak.
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