BROJ POGINULIH PORASTAO NA 8: Kapetan i posada uhapšeni zbog brodoloma kod Kipra (FOTO)
BROJ poginulih u brodolomu putničkog trajekta Filo džet kod severne obale Kipra povećan je na osam, saopštio je ministar transporta nepriznatog Severnog Kipra (TRSK) Erhan Arikli, pri čemu se još 18 ljudi vodi kao nestalo.
Preostalih 249 putnika koji su bili na brodu u trenutku brodoloma spaseni su i prebačeni na kopno, javlja Skaj njuz.
Brod je prevozio 259 putnika i osam članova posade. Premijer nepriznatog Severnog Kipra Unal Ustel saopštio je da su kapetan broda i sedam članove posade uhapšeni, i tu okviru istrage kako bi se "utvrdilo kako je došlo do tragedije".
- Svaki aspekt incidenta biće istražen. Čak i najsitniji nemar neće ostati neotkriven. Niko neće biti pošteđen, bez obzira za koga se utvrdi da je odgovoran - rekao je on. Vlasti su saopštile da su do sada identifikovana četiri od osam pronađenih tela.
Putnički brod, u vlasništvu privatne kompanije, koji je isplovio iz Kirenija u nedelju oko 12.30 po lokalnom vremenu i krenuo ka turskoj luci Tašudžu, počeo je da se puni vodom iz nepoznatog razloga nedugo nakon što je napustio luku.
Nakon što je trajekt počeo da se puni vodom, kapetanovi pozivi u pomoć pokrenuli su spasilačku akciju Obalske straže i lučke kapetanije.
Turski javni servis TRT preneo je da je brod potonuo do samog morskog dna, odnosno na dubinu od oko 514 metara. Očekuje se da će se specijalizovani ronioci pridružiti spasilačkim akcijama, a kako je istaknuto, "ne deluje lako" spasiti ljude potencijalno zarobljene unutar broda.
Vlada TRSK proglasila je trodnevnu žalost zbog nesreće.
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