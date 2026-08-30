RUSIJA ĆE ODGOVORITI! Nuklearne pretnje NATO-a spremaju pakao – Moskva primorana na RADIKALAN KORAK!

AMBASADOR Ministarstva spoljnih poslova Rusije Andrej Belousov izjavio je da pitanje američkog nestrateškog nuklearnog oružja u Evropi nije ispalo iz ruskog diplomatskog fokusa, a kamoli ruske vojske i da Moskva neće ignorisati ovaj problem.

Foto: printskrin telegram/sputniksrbija

Kako su se tenzije sa Sjedinjenim Državama i njihovim satelitima povećavale poslednjih godina, Rusija je zaoštrila pitanje uklanjanja američkog nuklearnog oružja iz Evrope i potpunog povlačenja tog naoružanja sa evropske teritorije na nacionalnu teritoriju, rekao je Belousov u intervjuu za RT.

Danas, međutim, živimo u potpuno drugačijim, složenijim i opasnijim uslovima. Sjedinjene Države, uz podršku svojih najbližih partnera i saveznika, dezintegrisale su sistem sporazuma o kontroli naoružanja i nuklearnom razoružanju. Veoma važan sporazum o raketnoj odbrani, neophodan za stratešku stabilnost, odbačen je.

-Uklanjanje političkih i međunarodnopravnih ograničenja na nekontrolisano gomilanje nuklearnih arsenala, zajedno sa koracima Vašingtona da stvori sistem protivraketne odbrane za zemlju koji kombinuje kopneni, morski, vazdušni i svemirski segment – sada sve u okviru programa 'Zlatna kupola' – zajedno sa dubokom modernizacijom američkog nuklearnog potencijala, nadogradnjom nuklearnih bojevih glava i stvaranjem novih sistema nosača za rakete srednjeg i kratkog dometa, dovelo je do radikalnog pogoršanja vojno-političke situacije i na regionalnom i na globalnom nivou, rekao je on.

To nas, dodao je Belousov, obavezuje da posvetimo povećanu pažnju nestrateškom nuklearnom oružju SAD raspoređenom u Evropi, kao i oružju američkih saveznika u NATO-u – Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva.

Foto: MoD Rusije

-Kao rezultat toga, u sadašnjim uslovima faktor ukupnog nuklearnog arsenala ili kombinovanog nuklearnog potencijala u regionu dobija poseban značaj u vojno-bezbednosnom kontekstu Rusije. Uključivanje novih država, NATO-ovi planovi za vežbanje upotrebe nuklearnog oružja i razmatranje mogućnosti raspoređivanja takvog oružja na njihovoj teritoriji, kao i uvođenje novih multifunkcionalnih avionskih platformi kao sistema za isporuku, povećavaju pretnju po Rusiju, rekao je on i objasnio da je razlog taj što se nuklearne bojeve glave mogu brzo i tajno premeštati sa stalnih lokacija na tačke sa kojih bi njihova upotreba mogla imati najveći efekat, uključujući i napad na strateški važne ciljeve u evropskom delu Rusije.

-Ukratko, želeo bih da napomenem da sve ovo potvrđuje da je evropska komponenta američkih nuklearnih snaga, kao i nuklearno oružje njenih saveznika, namenjeno upravo za ostvarivanje strateških ciljeva, što predstavlja kritične rizike za našu zemlju. To nas obavezuje na odgovarajući vojno-tehnički odgovor. Na diplomatskom frontu, naši trenutni napori usmereni su na pokretanje međunarodne diskusije o izuzetno destabilizujućoj prirodi prakse zajedničkih nuklearnih misija NATO-a i na podsticanje Sjedinjenih Država da preduzmu korake ka uklanjanju svog nuklearnog oružja iz Evrope, rekao je ambasador.

Belousov je rekao da postoji čitav niz argumenata – političkih, diplomatskih, vojnih, ekonomskih, međunarodnopravnih, pa čak i istorijske prirode – koje bi Rusija mogla da iznese protiv nuklearnog gomilanja Zapada ali da je suština da se međunarodna zajednica u suštini suočava sa izborom: hoće li međudržavni odnosi nastaviti da se razvijaju u konfrontacionoj paradigmi koja preti direktnim oružanim sukobom između nuklearnih sila i upotrebom nuklearnog oružja, ili će razumnost prevladati među našim protivnicima, omogućavajući vodećim silama da postignu dogovor o konkretnim zajedničkim merama kako bi se sprečila eskalacija i izbegao katastrofalni scenario za ceo svet?

-Očigledno je da, za razliku od naših protivnika i većine zapadnih zemalja, Rusija ne stoji na raskrsnici. Više puta smo to izražavali, na različitim nivoima i na različitim međunarodnim platformama – uključujući UN – našu spremnost da sarađujemo sa svim zainteresovanim državama kako bismo održali mir, ojačali regionalnu bezbednost i obezbedili stratešku stabilnost, rekao je on.

Foto printskrin YouTube/ Matsimus

Belousov je podsetio da je jedan od osnovnih principa spoljnopolitičkog kursa Rusije u međunarodnoj i regionalnoj bezbednosti princip jednake i nedeljive bezbednosti.

-Ključni deo tog principa je neprihvatanje situacije u kojoj jedna država ili grupa država stvara sebi udobne uslove – ili privilegovan status – na račun snižavanja nivoa bezbednosti ili narušavanja bezbednosti drugih država, naglasio je on.

Ukratko, kaže Belousov, naši protivnici – pre svega u Evropi – moraju da odluče kuda idemo dalje.

On je podsetio da "novi sistem geopolitičkih koordinata", u čijem formiranju Rusija aktivno učestvuje, ne dozvoljava stalnu eskalaciju, akumulaciju nerešenih kontradikcija ključnih za međunarodnu bezbednost, niti dalje podrivanje poverenja između centara moći u nastajanju, čija opasna ravnoteža rizikuje oružani sukob.

Štaviše, rekao je, ovaj sistem koordinata ne dozvoljava kontinuirano podsticanje potencijala za generisanje sukoba u međunarodnim odnosima i nekontrolisanu trku u naoružanju. Takođe je neprihvatljivo, u novom svetskom poretku, stvarati bezbednosne sisteme usmerene na jednu državu ili zasnovane na blokovskoj konfrontaciji. Umesto toga, novi poredak diktira neophodnost obostrano korisne saradnje i konstruktivnog saradnje između država.

Osvrnuvši se na činjenicu da sve više evropskih zemalja želi da učestvuje u "nuklearnom programu", Belousov je rekao da je uključivanje sve većeg broja zemalja članica NATO-a u šeme koje predviđaju praktičnu upotrebu nuklearnog oružja prvenstveno protiv Rusije u potpunosti u skladu sa nuklearnim statusom NATO-a i logikom transatlantske veze, čiji je ključni element danas upravo nuklearna dimenzija.

-Obezbeđivanje nuklearnog statusa za NATO nije samo deklaracija ili znak koji nema suštinu ili implicira bilo kakvu akciju. Naprotiv, mora se jasno razumeti da je takav status konkretan. To znači da su nuklearno oružje, njegova moguća upotreba i koncept nuklearnog odvraćanja – kako ga shvata vojno-politički establišment NATO-a i zemalja Evropske unije – postali osnovno sredstvo kojim zapadnjaci osiguravaju svoju bezbednost, rekao je on.

Važno je napomenuti da se bezbednosni stavovi sadašnjih evropskih elita oštro razlikuju od narativa i koncepata koje smo pokušali da uskladimo sa Zapadom i zajednički sprovedemo krajem prošlog i početkom ovog veka. Glavna razlika leži u odbijanju naših protivnika da zajedno sa Rusijom stvore bezbednosnu arhitekturu u Evropi u korist pokušaja izgradnje regionalnog sistema bezbednosti usmerenog na našu zemlju. Rezultati ove radikalne promene – takoreći – sada su očigledni.

-Trenutno, umove naših zapadnih protivnika, pod značajnim uticajem, oblikuje novi pogled na to kako treba osigurati regionalnu i međunarodnu bezbednost, izazvan pritiskom Sjedinjenih Država. Usvojen je koncept 'mira kroz silu', koji deluje davno zastarelo i paradoksalno u svojoj suštini, ali ga Vašington aktivno promoviše, rekao je on.

Foto: Ministry of Defence of the Russian Federation

Vraćajući se na pitanje uključivanja sve većeg broja država u zajedničke nuklearne misije i proširene, sada čak i napredne, šeme odvraćanja, ponovo napominjemo da se ovaj proces u potpunosti uklapa u logiku gore pomenutog pristupa. Još važnije, koncept "mira kroz silu" je u oštroj suprotnosti sa brzo ubrzanim i sada nepovratnim procesom nastanka multipolarnog svetskog poretka, smatra Belousov.

Zapadne države kolektivno, plašeći se gubitka svog liderstva i dominantne pozicije u svetu, teže da je sačuvaju po svaku cenu. Kada političke i ekonomske mere ne uspeju, one više puta pribegavaju proverenoj metodi stvaranja stvarne vojne pretnje svojim globalnim konkurentima, potkrepljenoj kontinuiranom modernizacijom i neograničenim jačanjem vojnog potencijala, razvijajući nova sredstva i metode ratovanja, kaže ambasador.

Stoga su se kladili na ogromnu vojnu nadmoć, koja zahteva savladavanje i primenu najnaprednijih naučno-tehničkih dostignuća. Upravo to rade SAD i njihovi naši najbliži saveznici.

-Težnja za sticanjem ogromne vojne prednosti uglavnom kroz modernizaciju i skaliranje nuklearnog potencijala – u čemu su uključene države NATO-a – dovodi do narušavanja strateške ravnoteže i stvara rizike i pretnje po odbranu i bezbednost naše zemlje. Ubrzana implementacija takvih nuklearnih planova od strane Zapada, uz aktivnu pomoć saveznika, dovešće do najtežih posledica u vojno-političkoj i strateškoj sferi. Jedna od takvih posledica mogla bi biti nova trka u naoružanju, koja se ne ograničava samo na nuklearno oružje, upozorio je Belousov.

Na pitanje kako bi mogao da izgleda potencijalni odgovor Rusije na takve akcije, kaže da Rusija "namerava da deluje odgovorno i obazrivo, zacrtavajući svoju liniju o strateškom ofanzivnom naoružanju na osnovu temeljne analize celokupne situacije – analize vojne politike SAD i celokupnog strateškog okruženja – koje, između ostalog, uključuje i delovanje američkih saveznika".

-Govorimo o kombinaciji političko-diplomatskih i vojno-tehničkih kompenzacionih mera usmerenih na održavanje strateške ravnoteže i ublažavanje potencijalnih dodatnih pretnji po vojnu bezbednost Rusije, pojasnio je Belousov.

rt.rs

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