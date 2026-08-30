NE ZOVE IH NAROD DŽABE BLOKADERI-USTAŠE: Izdajnici pustili hrvatski film u Nišu, građani masovno napustili festival

NISU se blokaderi nadali da narod ne želi da usred Srbije gleda hrvatske filmove i to isto veče kada se u Vukovaru održava koncert Tompsona

Foto: Printskrin

Jubilarni, 60. Filmski susreti u Nišu, umesto da budu jedinstveni praznik domaće kinematografije postao je još jedan antisrpski blokaderski događaj.

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Umesto jedinstvene i tradicionalne manifestacije koju decenijama zajednički organizuju Grad Niš i Udruženje filmskih glumaca Srbije (UFGS), publika će ove godine gledati potpunu podelu, za svega nekoliko dana održaće se dva odvojena događaja, Međunarodni filmski festival Niš i Niški filmski festival.

S obzirom na to da glumci po svom starom običaju o sebi imaju najviše mišljenje, doneli su odluku da se odvoje, pošto su "elita", što je mnoge razbesnelo!

Konstantna potreba za podelama na "naše" i "vaše", na "svezube" i "krezube", na "obrazovane" i "neobrazovane"....samo produbljuje tenzije u Srbiji.

Ipak, na strani svezubih su uvek komšije Hrvati, a ovoga puta i filmovi iz njihove produkcije i na njihovom (lažnom) jeziku.

Narod je masovno krenuo da izlazi kada je krenuo film ustaške produkcije, što je nesumnjivo razočaralo blokadere.

Nisu se blokaderi glumci nadali da narod ne želi da usred Srbije gleda hrvatske filmove i to isto veče kada se u Vukovaru održava koncert Tompsona i pevaju ustaške pesme...

Sopstvenom narodu daju najgore epitete jer ne podržavaju blokadere, ali zato su im Hrvati uvek braća!

Postavlja se pitanje, šta rade u Nišu kada toliko mrze Srbiju? Možda im je ipak mesto u Hrvatskoj uz čuvene komšijske pokliče - "Za dom spremni"...

(24 sedam)