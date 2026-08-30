SAD SPREMA NUKLEARNI SCENARIO ZA EVROPU? Moskva upozorava na planove Vašingtona
NIZ faktora ukazuje na to da Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmatraju mogućnost upotrebe nuklearnog oružja na evropskom ratištu, izjavio je ambasador za posebne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Andrej Belousov.
- Govoreći o ovoj opasnosti, ne može se zanemariti upornost sa kojom Vašington na različitim multilateralnim forumima za razoružanje pokušava da pokrene raspravu o ruskom nestrateškom nuklearnom oružju — koje, još jednom naglašavam, ne ugrožava teritoriju SAD. To navodi na pomisao da američki vojni stratezi sasvim ozbiljno razmatraju mogućnost upotrebe nuklearnog oružja na evropskom ratištu - rekao je Belousov za RT.
Prema rečima ruskog diplomate, pokušaji Vašingtona da pokrene raspravu o ruskom nestrateškom nuklearnom oružju imaju za cilj da skrenu pažnju sa opasnosti koju predstavljaju američki nuklearni arsenal u Evropi i raketno-nuklearni programi SAD.
- Nadam se da u Evropi shvataju svu opasnost ovakvog, sa stanovišta vojnog operativnog planiranja, krajnje praktičnog pristupa Vašingtona teritoriji svojih saveznika - naglasio je Belousov.
Pentagon je ranije saopštio da je zamenik američkog ministra odbrane za politička pitanja Elbridž Kolbi doputovao u Evropu radi konsultacija sa vojnim i političkim rukovodstvom savezničkih zemalja i promovisanja američke inicijative „NATO 3.0“.
(RT Balkan)
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