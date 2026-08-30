Svet

PREVRNUO SE PUTNIČKI TRAJEKT NA PUTU ZA TURSKU: U toku je velika akcija spasavanja 270 osoba

V.N.

30. 08. 2026. u 13:30

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PUTNIČKI trajekt, na kojem je bilo 270 ljudi, prevrnuo se danas kod obala Kipra.

ПРЕВРНУО СЕ ПУТНИЧКИ ТРАЈЕКТ НА ПУТУ ЗА ТУРСКУ: У току је велика акција спасавања 270 особа

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Trajekt se prevrnuo u poslepodnevnim satima, ubrzo nakon što je isplovio iz Kirenije za tursku luku Tašudžu.

Brod se prevrnuo oko dva kilometra severno od obale Kirenije, a čamci tursko-kiparske obalske straže odmah su poslati na lice mesta.

Na licu mesta je i spasilački helikopter, koji je poslat kao podrška, a razni drugi čamci su isplovili iz Kirenije kako bi pomogli u akcijama spasavanja.

Gradonačelnik tursko-kiparske Kirenije Murat Senkul potvrdio je da se na brodu nalazilo ukupno 270 ljudi, uključujući putnike i posadu, i rekao da je situacija "ozbiljna".

(Telegraf)

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