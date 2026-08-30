"ODGOVORAN SAM ZA TO I DRAGO MI JE": Ben-Gvir objavio snimak u kojem se podsmeva palestinskim zatvorenicama (VIDEO)

IZRAELSKI ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir objavio je snimak na kojem se vidi kako ulazi u ćeliju u kojoj su pritvorene palestinske žene i podsmeva im se zbog loših uslova u zatvoru.

Foto: DEBBIE HILL / UPI / Profimedia

"Kod mene ne prolazi to 'jadikovanje' terorističkih zatvorenica o (njihovim) uslovima. Naši zarobljenici nisu imali nikakve uslove. Nastaviću da vodim politiku minimalnih uslova za teroriste", naveo je Ben Gvir u objavi na platformi Iks.

Na snimku jedna od palestinskih pritvorenica navodi da su uslovi u zatvoru izuzetno loši i da su lišene osnovnih higijenskih potreba.

"Tri dana nismo mogle da se okupamo. Naša odeća nije čista, uslovi su veoma loši", rekla je ona. Ben-Gvir joj je odgovorio da su "dobri dani u zatvoru završeni", dodajući: "Ja sam glavni odgovoran za to i drago mi je zbog toga".

זה לא עובד עליי ״ההתבכיינויות״ של המחבלות על התנאים בבתי הכלא, לחטופים שלנו לא היו שום תנאים, אמשיך להוביל מדיניות מינימום של המינימום! pic.twitter.com/4WTESzG5eH — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 30, 2026

Kada je pritvorenica zatražila da se uslovi poboljšaju, Ben-Gvir joj je odgovorio: "Zašto bih vam pomagao", a potom dodao: "Ovo nije hotel".

Ben-Gvir je i ranije obilazio izraelske zatvore u kojima se nalaze palestinski pritvorenici i vređao ih.

Prema podacima palestinskih i međunarodnih organizacija za ljudska prava, u izraelskim zatvorima nalazi se više od 9.500 Palestinaca, među kojima je oko 350 dece i 94 žene.

(RTS)