"ODGOVORAN SAM ZA TO I DRAGO MI JE": Ben-Gvir objavio snimak u kojem se podsmeva palestinskim zatvorenicama (VIDEO)
IZRAELSKI ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir objavio je snimak na kojem se vidi kako ulazi u ćeliju u kojoj su pritvorene palestinske žene i podsmeva im se zbog loših uslova u zatvoru.
"Kod mene ne prolazi to 'jadikovanje' terorističkih zatvorenica o (njihovim) uslovima. Naši zarobljenici nisu imali nikakve uslove. Nastaviću da vodim politiku minimalnih uslova za teroriste", naveo je Ben Gvir u objavi na platformi Iks.
Na snimku jedna od palestinskih pritvorenica navodi da su uslovi u zatvoru izuzetno loši i da su lišene osnovnih higijenskih potreba.
"Tri dana nismo mogle da se okupamo. Naša odeća nije čista, uslovi su veoma loši", rekla je ona. Ben-Gvir joj je odgovorio da su "dobri dani u zatvoru završeni", dodajući: "Ja sam glavni odgovoran za to i drago mi je zbog toga".
Kada je pritvorenica zatražila da se uslovi poboljšaju, Ben-Gvir joj je odgovorio: "Zašto bih vam pomagao", a potom dodao: "Ovo nije hotel".
Ben-Gvir je i ranije obilazio izraelske zatvore u kojima se nalaze palestinski pritvorenici i vređao ih.
Prema podacima palestinskih i međunarodnih organizacija za ljudska prava, u izraelskim zatvorima nalazi se više od 9.500 Palestinaca, među kojima je oko 350 dece i 94 žene.
(RTS)
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