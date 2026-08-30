Svet

OGLASIO SE HAMNEI: Imao samo jednu poruku

В.Н.

30. 08. 2026. u 13:11

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IRANSKI vrhovni vođa, ajatolah Modžtaba Hamnei, pozvao je zemlje Zaliva u pisanoj poruci da identifikuju svog "pravog neprijatelja", razumeju njegove planove i suprotstave mu se.

ОГЛАСИО СЕ ХАМНЕИ: Имао само једну поруку

Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

 U poruci povodom praznika rođenja proroka Muhameda, koja je objavljena na Hamneijevom nalogu na Telegramu, pozvao je na jedinstvo, uzajamnu odbranu protiv "neprijatelja" i saradnju muslimana širom sveta.

Hamnei nije viđen u javnosti od kada je ranjen u američko-izraelskim vazdušnim napadima pre šest meseci, a u kojima je poginuo njegov otac i vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei.

(Rojters)

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