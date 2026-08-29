NAPAD NA BAZU 101: Odjeknule eksplozije i pucnjava širom glavnog grada (VIDEO)
PUCNjAVA i eksplozije čule su se širom glavnog grada Nigera, Nijameja, tokom noći i rano jutros.
Napadači su ciljali Međunarodni aerodrom Diori Hamani, u kojem se nalazi i vojna vazduhoplovna baza, i pokušali da probiju bezbednosni perimetar oko predsedništva, preneo je Dojče vele.
- Još jedan kukavički napad na Bazu 101 i još jednom su naše odbrambene i bezbednosne snage osigurale situaciju i stavile je pod kontrolu - rekla je članica Konsultativnog saveta Bana Vagana Ibrahim.
Nijamej je ove godine dva puta bio meta džihadističkih napada, najpre takozvane grupe Islamska država u Sahelu (EIS), a zatim u junu njihovih rivala iz Grupe za podršku islamu i muslimanima (JNIM).
Nigerom, kao i susednim zemljama u Sahelu – Malijem i Burkinom Faso, godinama upravlja vojna hunta koja pokušava da zaustavi džihadističku pobunu.
Na video-snimcima objavljenim na internetu vide se oklopna vozila raspoređena u naselju u blizini aerodroma.
Na video-snimcima objavljenim na internetu vide se oklopna vozila raspoređena u naselju u blizini aerodroma.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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