NAPAD NA BAZU 101: Odjeknule eksplozije i pucnjava širom glavnog grada (VIDEO)

PUCNjAVA i eksplozije čule su se širom glavnog grada Nigera, Nijameja, tokom noći i rano jutros.

Foto: Printsrkin/Iks/@nanana365media

Napadači su ciljali Međunarodni aerodrom Diori Hamani, u kojem se nalazi i vojna vazduhoplovna baza, i pokušali da probiju bezbednosni perimetar oko predsedništva, preneo je Dojče vele.

- Još jedan kukavički napad na Bazu 101 i još jednom su naše odbrambene i bezbednosne snage osigurale situaciju i stavile je pod kontrolu - rekla je članica Konsultativnog saveta Bana Vagana Ibrahim.

🔴NIGER 🇳🇪| Signalés aux premières heures du samedi 29 août, explosions et tirs à l'arme lourde ont rythmé la nuit à Niamey, la capitale du 🇳🇪. Des témoins parlent d'affrontements rangés aux abords de l'aéroport International, du Palais présidentiel et de la base aérienne 101. pic.twitter.com/OY6L0kuIY1 — Nanana365 (@nanana365media) August 29, 2026

Nijamej je ove godine dva puta bio meta džihadističkih napada, najpre takozvane grupe Islamska država u Sahelu (EIS), a zatim u junu njihovih rivala iz Grupe za podršku islamu i muslimanima (JNIM).

Nigerom, kao i susednim zemljama u Sahelu – Malijem i Burkinom Faso, godinama upravlja vojna hunta koja pokušava da zaustavi džihadističku pobunu.

Na video-snimcima objavljenim na internetu vide se oklopna vozila raspoređena u naselju u blizini aerodroma.

Na video-snimcima objavljenim na internetu vide se oklopna vozila raspoređena u naselju u blizini aerodroma.

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