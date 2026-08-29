NAJVIŠE SVEMIRSKO PRIZNANJE ZA ARTEMIS 2: Leteli oko Meseca i postavili novi rekord udaljenosti za ljudsku posadu (FOTO/VIDEO)

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uručio je Kongresnu svemirsku medalju časti četvorici astronauta misije Artemis II, koji su u aprilu leteli oko Meseca i postavili novi rekord udaljenosti za ljudsku posadu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Komandant misije Rid Vajzman, pilot Viktor Glover, specijalista misije Kristina Koh i kanadski astronaut Džeremi Hansen dobili su najviše američko nacionalno priznanje za svemirska dostignuća na ceremoniji u NASA-inom Svemirskom centru Džonson u Hjustonu, sedištu Kontrole misije, preneo je Rojters.

Oni su prvi astronauti koji su putovali do Meseca nakon više od pola veka. Ovim su se pridružili grupi od još 30 astronauta kojima je dodeljena Kongresna svemirska medalja časti, počev od Nila Armstronga, prvog čoveka koji je kročio na Mesec 20. jula 1969. godine.

Tramp je četvoricu astronauta nazvao "četvoricom neustrašivih svemirskih heroja" i istakao da uspeh misije nije bio rezultat njihovog rada samih, već i doprinosa velikog broja ljudi koji su učestvovali u misiji Artemis Dva.

- Od samog početka, Amerika je uvek bila granična nacija, a svemir je najviša od svih granica - rekao je Tramp tokom ceremonije.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

On je najavio i stvaranje Američke svemirske akademije, namenjene obuci budućih civilnih i vojnih kadrova za rad u svemirskom sektoru. Tramp je potpisao izvršnu naredbu o pokretanju procesa osnivanja akademije, koja bi, prema njegovim rečima, trebalo da bude namenjena Svemirskim snagama SAD, NASA-i i civilnoj svemirskoj industriji.

- Zove se Američka svemirska akademija. To je velika stvar - rekao je Tramp.

Prema njegovim rečima, akademija će privlačiti, obučavati i školovati najbolje kadrove iz SAD, po uzoru na američku vojnu akademiju u Vest Pointu. Tramp nije naveo gde će akademija biti smeštena.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Ceremonija je održana u vreme sve većeg strateškog značaja svemira za velike sile, kako u vojnom, tako i u tehnološkom smislu. SAD i Kina takmiče se u nastojanju da pošalju astronaute na Mesec pre 2030. godine, više od 50 godina nakon prvog ljudskog sletanja na Mesec.

Tramp je istakao američke ambicije za širenje aktivnosti u svemiru, navodeći da će Mesec jednog dana biti smatran "bliskom lokacijom" i govoreći o budućim misijama ka Marsu.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Prošle nedelje obećao je "zlatno doba" svemira i najavio nastojanja da se poveća broj lansiranja raketa, uključujući misije ka Mesecu i Marsu.

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