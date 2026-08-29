NAJVIŠE SVEMIRSKO PRIZNANJE ZA ARTEMIS 2: Leteli oko Meseca i postavili novi rekord udaljenosti za ljudsku posadu (FOTO/VIDEO)
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp uručio je Kongresnu svemirsku medalju časti četvorici astronauta misije Artemis II, koji su u aprilu leteli oko Meseca i postavili novi rekord udaljenosti za ljudsku posadu.
Komandant misije Rid Vajzman, pilot Viktor Glover, specijalista misije Kristina Koh i kanadski astronaut Džeremi Hansen dobili su najviše američko nacionalno priznanje za svemirska dostignuća na ceremoniji u NASA-inom Svemirskom centru Džonson u Hjustonu, sedištu Kontrole misije, preneo je Rojters.
Oni su prvi astronauti koji su putovali do Meseca nakon više od pola veka. Ovim su se pridružili grupi od još 30 astronauta kojima je dodeljena Kongresna svemirska medalja časti, počev od Nila Armstronga, prvog čoveka koji je kročio na Mesec 20. jula 1969. godine.
Tramp je četvoricu astronauta nazvao "četvoricom neustrašivih svemirskih heroja" i istakao da uspeh misije nije bio rezultat njihovog rada samih, već i doprinosa velikog broja ljudi koji su učestvovali u misiji Artemis Dva.
- Od samog početka, Amerika je uvek bila granična nacija, a svemir je najviša od svih granica - rekao je Tramp tokom ceremonije.
On je najavio i stvaranje Američke svemirske akademije, namenjene obuci budućih civilnih i vojnih kadrova za rad u svemirskom sektoru. Tramp je potpisao izvršnu naredbu o pokretanju procesa osnivanja akademije, koja bi, prema njegovim rečima, trebalo da bude namenjena Svemirskim snagama SAD, NASA-i i civilnoj svemirskoj industriji.
- Zove se Američka svemirska akademija. To je velika stvar - rekao je Tramp.
Prema njegovim rečima, akademija će privlačiti, obučavati i školovati najbolje kadrove iz SAD, po uzoru na američku vojnu akademiju u Vest Pointu. Tramp nije naveo gde će akademija biti smeštena.
Ceremonija je održana u vreme sve većeg strateškog značaja svemira za velike sile, kako u vojnom, tako i u tehnološkom smislu. SAD i Kina takmiče se u nastojanju da pošalju astronaute na Mesec pre 2030. godine, više od 50 godina nakon prvog ljudskog sletanja na Mesec.
Tramp je istakao američke ambicije za širenje aktivnosti u svemiru, navodeći da će Mesec jednog dana biti smatran "bliskom lokacijom" i govoreći o budućim misijama ka Marsu.
Prošle nedelje obećao je "zlatno doba" svemira i najavio nastojanja da se poveća broj lansiranja raketa, uključujući misije ka Mesecu i Marsu.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
TRAMP POTPISAO IZVRŠNU NAREDBU: Predsednik osniva Američku svemirsku akademiju
28. 08. 2026. u 23:11
Astronaut NASA: "Bio sam 178 dana u svemiru i shvatio da živimo - u laži"
08. 08. 2026. u 09:39 >> 17:43
Rus likvidiran ispred "Špara": Izašao iz prodavnice, pa izboden nasmrt
2026-08-28 18:57:00
Objavljeni novi podaci o podršci Putinu, vladi i Jedinstvenoj Rusiji
2026-08-28 12:36:00
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
ONA JE POTPISALA NjEGOVU SMENU Oglasila se Biljana Plavšić o smrti Ratka Mladića: "Jako grozno se osećam, general je bio dobar čovek"
ONA JE naglasila da ju je generalov sin Darko posetio prošle godine i najavila da će ga zvati da mu izjavi saučešće.
28. 08. 2026. u 16:43 >> 18:15
Komentari (0)