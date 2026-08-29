TRAMP OTKRIO: Evo gde će američki predsednik biti 11. septembra
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država, Donald Tramp obeležiće 25. godišnjicu terorističkih napada 11. septembra u Pentagonu, potvrdio je danas predsednik SAD-a.
Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens prisustvovaće obeležavanju godišnjice u Njujorku, dok će drugi zvaničnici administracije prisustvovati ceremoniji u Šenksvilu u Pensilvaniji, saopštila je Bela kuća, preneo je AP.
Nakon povratka sa puta u Hjuston u petak, novinari su pored aviona "Air Force One" pitali Trampa zašto neće prisustvovati ceremoniji u Njujorku, kako su navodili neki medijski izveštaji, on je rekao zato što ide u Pentagon.
Tramp je u objavi na društvenim mrežama u petak opisao 11. septembar kao "dan sećanja na žrtve i njihove divne članove porodica".
Prošle godine Tramp je godišnjicu obeležio na tradicionalnoj ceremoniji u Pentagonu, gde je govorio o događajima tog dana, uključujući delove razgovora putnika koji su se nalazili u otetim avionima.
Tramp je poslednji put prisustvovao ceremoniji na mestu gde se nalazio Svetski trgovinski centar 2024. godine.
Vens je prošle godine planirao da prisustvuje obeležavanju godišnjice u Njujorku, ali je umesto toga otputovao u Solt Lejk Siti kako bi bio sa porodicom ubijenog američkog patriote Čarlija Kirka.
Ove godine navršava se 25 godina od napada u kojima su militanti Al Kaide oteli avione i njima izveli napade na tri lokacije, u kojima je poginulo gotovo 3.000 ljudi.
Teroristi su oteli četiri aviona. Dva aviona udarila su u kule Blizankinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, treći avion pogodio je zgradu Pentagona kod Vašingtona, a četvrti je pao u Pensilvaniji nakon pobune putnika.
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