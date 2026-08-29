SPOLjNA uprava u Kijevu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija mogla bi da otvori put diplomatskom rešenju, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin u intervjuu za Sputnjik.

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Zamenik ministra je podsetio da je ruski predsednik Vladimir Putin predložio uvođenje privremene spoljne administracije u Ukrajini pod pokroviteljstvom UN, Sjedinjenih Država, evropskih zemalja i ruskih partnera kako bi se održali izbori za najviše rukovodstvo Ukrajine.

Prema Putinovim rečima, Rusija bi tada mogla da započne pregovore o rešavanju ukrajinskog sukoba.

- Ovo bi moglo da otvori put diplomatskom rešenju - istakao je Galuzin.

Prethodno, diplomata je ocenio da će pokušaji Kijeva i njegovih sponzora da uspore sprovođenje ciljeva ruske Specijalne vojne dovesti do značajnih gubitaka za Ukrajinu.

SVO će se neminovno završiti ostvarenjem svih ciljeva Rusije, poručio je on.

(Sputnjik)

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