PUTIN NUDI PUT KA MIRU: Moskva otkrila potez koji bi mogao da pokrene pregovore o Ukrajini
SPOLjNA uprava u Kijevu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija mogla bi da otvori put diplomatskom rešenju, izjavio je zamenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin u intervjuu za Sputnjik.
Zamenik ministra je podsetio da je ruski predsednik Vladimir Putin predložio uvođenje privremene spoljne administracije u Ukrajini pod pokroviteljstvom UN, Sjedinjenih Država, evropskih zemalja i ruskih partnera kako bi se održali izbori za najviše rukovodstvo Ukrajine.
Prema Putinovim rečima, Rusija bi tada mogla da započne pregovore o rešavanju ukrajinskog sukoba.
- Ovo bi moglo da otvori put diplomatskom rešenju - istakao je Galuzin.
Prethodno, diplomata je ocenio da će pokušaji Kijeva i njegovih sponzora da uspore sprovođenje ciljeva ruske Specijalne vojne dovesti do značajnih gubitaka za Ukrajinu.
SVO će se neminovno završiti ostvarenjem svih ciljeva Rusije, poručio je on.
(Sputnjik)
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