ŠEF CIA IŠAO DA UPOZORI RUSIJU Novi detalji tajne posete Moskvi: Amerikanci otkrili šta je i kome rekao

Džon Retklif, direktor CIA, tajno je ove nedelje posetio Moskvu kako bi ruskim zvaničnicima iza zatvorenih vrata izneo svoju sumornu procenu stanja ruske invazije na Ukrajinu i pozvao ih da postignu dogovor pre nego što se njihova vojna i ekonomska situacija dodatno pogorša, naveli su sadašnji i bivši zvaničnici, piše New York Times.

Foto:SplashNews.com / Splash / Profimedia

Retklif je poruku preneo Aleksandru V. Bortnikovu, šefu ruske obaveštajne službe FSB, pri čemu nije uputio nikakve pretnje o mogućim posledicama po Rusiju ukoliko predsednik Vladimir Putin odluči da ignoriše procenu direktora CIA i nastavi rat.

The unplanned visit by CIA Director John Ratcliffe to Moscow was undoubtedly driven by specific and serious reasons.



Upon returning from Moscow, Ratcliffe briefed the U.S. administration on the results of his visit. It is reported that Defense Secretary Pete Hegseth and Gen. Dan… https://t.co/xgIbATOTTf pic.twitter.com/wwGLUri7ZQ — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 27, 2026

Prošle godine delovalo je da Donald Tramp i neki od njegovih najbližih savetnika veruju da je ruska pobeda na ratištu u Ukrajini neizbežna.

Od tada su Rusi pretrpeli ogromne gubitke, dok je njihov napredak na frontu usporio i praktično zastao, dodaje se u tekstu New York Timesa.

Nije jasno da li Retklifova poruka najavljuje bilo kakvu promenu američke politike prema Rusiji ili Ukrajini.

Retklifova poseta predstavlja najnoviji pokušaj administracije Donalda Trampa da oživi pregovore koji su zapali u ćorsokak.

Sve je jasnije da Ukrajina neće odustati od borbe na istoku zemlje, čak i uz smanjenu američku vojnu podršku.

Imajući u vidu ono što je predstavio kao sumornu vojnu i ekonomsku realnost Rusije, Retklif je Bortnikovu rekao da smatra da je vreme da Moskva pristupi ozbiljnim pregovorima o okončanju rata.

(Telegraf.rs)