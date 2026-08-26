NEMILOSRDAN UDAR NA UKRAJINSKE SNAGE: Ruske trupe oslobodile dva naselja, oborile 798 dronova, HIMARS i tri krstareće rakete „Flamingo“
RUSKE snage su oslobodile Pisarevku u Sumskoj i Neženku u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Jedinice grupe trupa "Sever" aktivnim ofanzivnim dejstvima oslobodile su naselje Pisarevka u Sumskoj oblasti, neutralisavši do 240 ukrajinskih vojnika i jedan tenk ukrajinskih snaga.
Jedinice grupe trupa "Zapad" zauzele su povoljnije borbene položaje duž linije fronta, izbacivši tom prilikom iz stroja do 210 ukrajinskih vojnika, dva borbena oklopna vozila "hamvi" i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.
Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su više od 215 ukrajinskih vojnika i četiri artiljerijskih sistema.
Jedinice grupe trupa "Centar" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, izbacivši tom prilikom iz stroja više od 365 ukrajinskih vojnika, jedno borbeno oklopno vozilo "kozak", jedan artiljerijski sistem i jednu radarsku stanicu ukrajinskih snaga.
Jedinice grupe trupa "Istok" nastavile su da napreduju u dubinu neprijateljske odbrane, oslobodivši tom prilikom naselje Neženka u Zaporoškoj oblasti. Jedinice su u svojoj zoni odgovornosti neutralisale 345 ukrajinskih vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila.
Jedinice grupe trupa "Dnjepar" eliminisale su do 30 ukrajinskih vojnika, jednu haubicu "D-30" i tri stanice za radio-elektronsku borbu.
Dejstvima operativno-taktičke avijacije, bespilotnih letelica i raketnih snaga uništeni su logistički centri, objekti transportne, lučke i energetske infrastrukture ukrajinskih snaga, skladišta municije i bespilotnih letelica, kao i privremen lokacije stranih plaćenika u zoni SVO.
Sistemima PVO ruske snage oborile su 12 vođenih avio-bombi, presrele jedan projektil sistema HIMARS, tri krstareće rakete dugog dometa "flamingo" i uništile 798 bespilotnih letelica ukrajinskih snaga.
(RT Balkan)
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