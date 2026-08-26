Svet

GUBI STABILNOST: Urušava se režim u Kijevu

Novosti online

26. 08. 2026. u 15:49

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REŽIM u Kijevu se urušava iznutra, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

ГУБИ СТАБИЛНОСТ: Урушава се режим у Кијеву

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/ bg

On je objasnio da režim u Kijevu gubi stabilnost.

Ranije je ruski predsednik Vladimir Putin izjavio da je Kijev otvorio Pandorinu kutiju udarima na civilne ciljeve.

Peskov je, u međuvremenu, napomenuo da kijevski režim, otvorivši Pandorinu kutiju, svake noći oseća reakcije na svoje postupke.

(alo.rs)

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