GUBI STABILNOST: Urušava se režim u Kijevu
REŽIM u Kijevu se urušava iznutra, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je objasnio da režim u Kijevu gubi stabilnost.
Ranije je ruski predsednik Vladimir Putin izjavio da je Kijev otvorio Pandorinu kutiju udarima na civilne ciljeve.
Peskov je, u međuvremenu, napomenuo da kijevski režim, otvorivši Pandorinu kutiju, svake noći oseća reakcije na svoje postupke.
(alo.rs)
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