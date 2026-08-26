SMRTONOSNI ODGOVOR NA SVAKI UDAR: Ukrajina vapi nakon osvete zbog Krasnodara
U NOĆI 25. avgusta, ukrajinske oružane snage izvele su napad na ruske regione. Svi vazdušni ciljevi su oboreni, a odgovor je usledio odmah.
Penzionisani pukovnik i vojni ekspert Anatolij Matvijčuk govorio je ekskluzivno za ruske medije o posledicama ovog napada po režim u Kijevu.
Podsetimo, prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, u noći između ponedeljka i utorka, 25. avgusta, dežurni sistemi protivvazdušne odbrane presreli su 148 vazdušnih ciljeva iznad Brjanske, Voronješke, Lipecke i Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja i Krima.
Dve žrtve u Krasnodaru
Guverner Krasnodarskog kraja Venijamin Kondratjev saopštio je da je noćni napad ukrajinskih oružanih snaga pogodio Severski okrug.
Ostaci drona pali su u krug železničke stanice Afipskaja. Dve osobe su poginule, a dve su povređene.
Prema rečima regionalnog gubernatora, u naselju Afipski oštećeno je najmanje 10 privatnih kuća. U jednoj od njih izbio je požar. Požar je izbio i u krugu rafinerije nafte. Službe za vanredne situacije rade na licu mesta.
„Krasnodarski kraj se nalazi na jugu i smatram da se napadi izvode sa ukrajinske teritorije”, objasnio je vojni ekspert.
Matvijčuk je napomenuo da su dronovi ka Krasnodarskom kraju mogli biti lansirani iz delova Zaporoške i Donjecke oblasti koje kontroliše Kijev.
Napad na Mordoviju i rakete
Rakete ka Republici Mordoviji mogle su biti lansirane iz određenog dela Ukrajine, izvestio je Anatolij Matvijčuk.
Tokom noći je u Mordoviji izdato upozorenje na dronove. Upozorenje je ukinuto oko 7.30 časova. Dan ranije izdato je i upozorenje na raketni napad. Nije bilo izveštaja o dolazećim letelicama niti o pogocima.
„Što se tiče Mordovije, smatram da su rakete mogle biti lansirane sa ukrajinske teritorije, a dronovi iz više pravaca. Na primer, mogli su biti lansirani iz vozila u blizini tog regiona”, rekao je ekspert.
BONUS VIDEO
Preporučujemo
NA IVICI SUKOBA: Rusija i Velika Britanija sve bliže otvorenom ratu
26. 08. 2026. u 11:27
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA U PORODILIŠTU: Izbio požar neviđenih razmera, 14 beba izgubilo život u glavnom gradu Pakistana
Požar je izbio rano u sredu u odeljenju za novorođenčad u velikoj državnoj bolnici u glavnom gradu Pakistana, pri čemu je stradalo 14 beba, saopštili su bolnički zvaničnici i vlada, prenosi AP.
26. 08. 2026. u 07:38
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
"Neda Ukraden me je naučila da ne nosim gaćice"
"Samo čarape..."
25. 08. 2026. u 09:28
Komentari (0)