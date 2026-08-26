U NOĆI 25. avgusta, ukrajinske oružane snage izvele su napad na ruske regione. Svi vazdušni ciljevi su oboreni, a odgovor je usledio odmah.

MOD Rusije

Penzionisani pukovnik i vojni ekspert Anatolij Matvijčuk govorio je ekskluzivno za ruske medije o posledicama ovog napada po režim u Kijevu.

Podsetimo, prema podacima Ministarstva odbrane Rusije, u noći između ponedeljka i utorka, 25. avgusta, dežurni sistemi protivvazdušne odbrane presreli su 148 vazdušnih ciljeva iznad Brjanske, Voronješke, Lipecke i Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja i Krima.

Dve žrtve u Krasnodaru

Guverner Krasnodarskog kraja Venijamin Kondratjev saopštio je da je noćni napad ukrajinskih oružanih snaga pogodio Severski okrug.

Ostaci drona pali su u krug železničke stanice Afipskaja. Dve osobe su poginule, a dve su povređene.

Prema rečima regionalnog gubernatora, u naselju Afipski oštećeno je najmanje 10 privatnih kuća. U jednoj od njih izbio je požar. Požar je izbio i u krugu rafinerije nafte. Službe za vanredne situacije rade na licu mesta.

„Krasnodarski kraj se nalazi na jugu i smatram da se napadi izvode sa ukrajinske teritorije”, objasnio je vojni ekspert.

Matvijčuk je napomenuo da su dronovi ka Krasnodarskom kraju mogli biti lansirani iz delova Zaporoške i Donjecke oblasti koje kontroliše Kijev.

Napad na Mordoviju i rakete

Rakete ka Republici Mordoviji mogle su biti lansirane iz određenog dela Ukrajine, izvestio je Anatolij Matvijčuk.

Tokom noći je u Mordoviji izdato upozorenje na dronove. Upozorenje je ukinuto oko 7.30 časova. Dan ranije izdato je i upozorenje na raketni napad. Nije bilo izveštaja o dolazećim letelicama niti o pogocima.

„Što se tiče Mordovije, smatram da su rakete mogle biti lansirane sa ukrajinske teritorije, a dronovi iz više pravaca. Na primer, mogli su biti lansirani iz vozila u blizini tog regiona”, rekao je ekspert.

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