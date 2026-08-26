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BEZ MAJSTORLUKA NEMA DOBROG ROŠTILJA: Ove sedmice Leskovac je regionalni centar vrhunskog gurmanluka i nezaboravnog provoda (FOTO)

Игор Митић
Igor Mitić

26. 08. 2026. u 16:51

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U gradu na Veternici ova sedmica je u znaku jedne od najstarijih, najvećih i najposećenijih turističkih manifestacija u Srbiji. Ovogodišnja 36. „Roštiljijada“ trajaće do 30. avgusta, a domaćini očekuju stotine hiljada posetilaca iz zemlje i inostranstva.

БЕЗ МАЈСТОРЛУКА НЕМА ДОБРОГ РОШТИЉА: Ове седмице Лесковац је регионални центар врхунског гурманлука и незаборавног провода (ФОТО)

I. Mitić

Da prođemo duž „roštiljske promenade“ na čuvenom leskovačkom gastronomskom festivalu bilo nam je potrebno dobrih sat vremena. Kraj tradicionalnog „leskovačkog voza“, sastavljenog od improvozovanih „vagon restorana“, nije mogla ni igla da padne. Opojni mirisi specijaliteta sa roštilja, dim sa načičkanih skara duž centralnog gradskog bulevara, zvuci trube sa juga i popularnih „dvojki“ čine mešavinu koja gurmanima i ljubiteljima kafanskog života garantuje odličan provod, koji se ne zaboravlja.

Sve ih okuplja tradicija nadaleko poznatog leskovačkog roštilja, pa ni ne čudi što su najveće gužve upravo kod roštilj majstora iz ovog grada. U njemu se ovo specifično kulinarsko znanje i iskustvo već decenijama prenosi sa kolena na koleno. Na štandu jednog leskovačkog restorana i popularne brze hrane zatičemo čak četiri generacije majstora roštilja. Najstariji među njima je Dejan Miljković Baja koji svoje znanje nesebično deli sa mlađim kolegama.

POPUNjENI SMEŠTAJNI KAPACITETI

Osim leskovačkih restorana i kafića, koji su ispunjeni do poslednjeg mesta, posla ima i za leskovačke hotelijere. Interesovanje gostiju iz celog regiona je veliko. Rezervacije su „pale“ nedeljama unazad, a najviše gostiju, osim iz brojnih gradova Srbije, dolazi iz Severne Makedonije, Bugarske, Slovenije, pa čak i Rumunije.

- Kod nas to tako ide. I mene je sve što znam naučio čuveni majstor Šiki. On više nije sa nama, ali kroz znanje koje nam je preneo i dalje živi. Pogledaj kakve su pucke ove naše pljeskavice. Neće budev opanci ko na drugo mesto. Sočna, debela, ljuta, neljuta, obična, gurmanska...Sve je to, brate, leskovački „majstorlak“ - smeje se Dejan - Bez kvalitetno meso, ono naše leskovačko, i znanje nema dobar roštilj. Toj da se zna!

Naš najmlađi sagovornik je sin vlasnika ove brze hrane Petar Tošić. Kaže nam da nije tu da „gazduje“ već da radi i da uči.

I. Mitić

 

- Uz ćaleta, koji se dugo bavi ovim poslom, zavoleo sam kuhinju i roštilj. Nisam mogao da odolim kafanskom životu. Ako Bog da, nastaviću da se bavim ugostiteljstvom i da čuvam porodičnu tradiciju i titulu prestonice roštilja koju Leskovac zasluženo nosi. Još uvek učim, ali mislim da mi dobro ide. Naučio sam da pravim roštilj meso, kobasice, da dimim meso...Ništa mi nije teško – priča nam ovaj devetnaestogodišnji mladić.

Milan Zdravković je školovani kuvar, roštiljdžija, sa pola veka radnog iskustva. Gužvu pred njihovim skarama objašnjava kvalitetom koji mora, kako ističe, uvek da bude na prvom mestu.

DžINOVSKA PLjESKAVICA OD 90 KG

Leskovački roštilj majstori su spremni da i na tropskim temperaturama postave novi rekord. Prošle godine džinovska pljeskavica napravljena je od čak 90 kilograma roštilj mesa i bila je za 3,6 kilograma teža u odnosu na godinu pre, a poznate leskovačke roštiljdžije, predvođene Predragom Lazarevićem i Ljubišom Đorđevićem, nameravaju da deseti put obore sopstveni rekord.

- Tu nema laži. Nema prevare. Nije dovoljno samo da se napiše „Leskovački roštilj“. On treba i da se spremi. Svake godine sam ovde i za sada nije loše. Ima posla. Nadamo se da će dani koje dolaze biti još bolji – naglašava Milan.

Uzvikom „ Ljudi, Le-le, kakav roštilj“ skreće nam pažnju naš stari znanac sa prethodnih festivala roštilja. Milanov kolega Aleksandar Krstić koji je takođe profesionalni kuvar.

Foto: И. Митић

POGLEDAJ GALERIJU

- Pre 12 godina sam završio ovdašnju ugostiteljsku školu i odmah počeo da radim u struci. Mnogo toga što znam naučio sam dok sam se školovao, a kasnije i na poslu od iskusnijih kolega. Sve su to male tajne velikih leskovačkih roštilj majstora – priča nam, uvek nasmejani, Aleksandar i dodaje da je na „Roštiljijadi“, iz godine u godinu, sve više posla.

Leskovčani su svom roštilj mesu odavno zaštitili geografsko poreklo. Sprema se po receptu starih majstora i garantuje očaravajući ukus, uz samo još jedan uslov – da bude „začinjeno“ umećem i veštinom iskusnih majstora roštilja sa juga Srbije.

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