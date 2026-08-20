PAPA LAV XIV PODRŽAO MIROVNI SPORAZUM LIBANA I IZRAELA: Vatikan zabrinut zbog njegove primene
PAPA Lav XIV primio je danas libanskog predsednika Džozefa Auna i izrazio podršku mirovnom sporazumu Libana i Izraela koji je nedavno postignut uz posredovanje Vašingtona, saopštio je Vatikan.
U saopštenju se navodi da papa podržava taj mirovni sporazum čiji je cilj stabilizacija južnih granica Libana i postizanje pravednog i trajnog mira.
- Sveta stolica je, uz izražavanje zadovoljstva zbog potpisivanja ovog dokumenta, izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog poteškoća u njegovoj primeni i potvrdila svoju podršku naporima u tom pravcu - ističe se u saopštenju.
U Vašingtonu je 26. juna potpisan okvirni sporazum između Libana i Izraela čiji je cilj postepeni završetak sukoba, jačanje suvereniteta libanske države, razoružavanje nedržavnih oružanih grupa i povlačenje izraelske vojske iz Libana.
(Tanjug)
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