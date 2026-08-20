Svet

PAPA LAV XIV PODRŽAO MIROVNI SPORAZUM LIBANA I IZRAELA: Vatikan zabrinut zbog njegove primene

Dragana Drlačić

20. 08. 2026. u 15:29

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PAPA Lav XIV primio je danas libanskog predsednika Džozefa Auna i izrazio podršku mirovnom sporazumu Libana i Izraela koji je nedavno postignut uz posredovanje Vašingtona, saopštio je Vatikan.

ПАПА ЛАВ XIV ПОДРЖАО МИРОВНИ СПОРАЗУМ ЛИБАНА И ИЗРАЕЛА: Ватикан забринут због његове примене

Foto: AP Photo/Andrew Medichini

U saopštenju se navodi da papa podržava taj mirovni sporazum čiji je cilj stabilizacija južnih granica Libana i postizanje pravednog i trajnog mira.

- Sveta stolica je, uz izražavanje zadovoljstva zbog potpisivanja ovog dokumenta, izrazila ozbiljnu zabrinutost zbog poteškoća u njegovoj primeni i potvrdila svoju podršku naporima u tom pravcu - ističe se u saopštenju.

U Vašingtonu je 26. juna potpisan okvirni sporazum između Libana i Izraela čiji je cilj postepeni završetak sukoba, jačanje suvereniteta libanske države, razoružavanje nedržavnih oružanih grupa i povlačenje izraelske vojske iz Libana.

(Tanjug)

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