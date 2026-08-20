PREMIJER Letonije Andris Kulbergs se u predizbornoj kampanji predstavlja kao najveći jastreb protiv Moskve, ali hoće da troškove te politike snosi Brisel.

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Letonija već godinama predvodi tvrdu liniju EU prema Rusiji, ali premijer Andris Kulbergs sada od Brisela traži sedam milijardi evra kako bi nadoknadio štetu od te politike.

Između potpunog kolapsa trgovine sa Rusijom i povećane potrošnje za vojsku, Riga se suočava sa ozbiljnim finansijskim poteškoćama, rekao je Kulbergs za "Politiko".

On predlaže da novac dođe iz sledećeg sedmogodišnjeg budžeta EU, u okviru novog Fonda za konkurentnost.

Time bi se namirila gotovo polovina vojnog budžeta Letonije u istom periodu, koji bi trebalo da iznosi čak 15,1 milijarde evra.

-Dovodimo naš budžetski deficit do maksimuma i iz tog duga plaćamo odbranu cele Evrope - rekao je Kulbergs.

On je napomenuo da se većina letonskog vojnog budžeta sliva u džepove bogatijih članica Unije poput Nemačke, Francuske, Španije, Švedske i Holandije, od kojih Riga kupuje oružje i opremu.

Kulbergs se suočava sa sve većom kritikom opozicije pred opšte izbore 3. oktobra. Ajnar Šlesers, lider populističke LPV , prvi je tražio da Brisel nadoknadi štetu Rigi od sankcija protiv Moskve. On podržava dalju pomoć Ukrajini, ali kaže da Letonija ne može da izdrži unedogled.

- Gubimo novac, pričamo o tome kako da podržimo Ukrajinu, ali mi smo žrtva - rekao je on za "Politiko" u svom predizbornom štabu u Rigi.

Šlesers predlaže da Letonija dobije kompenzaciju od EU u zamenu za dalju podršku sankcijama protiv Rusije.

Nije isključio mogućnost stavljanja veta na produžavanje sankcija, ali je rekao da se nada "mirnom rešenju".

On se zalaže za brz kraj rusko-ukrajinskog sukoba i tvrdi da Letonija po njegovom okončanju treba da obnovi ekonomske veze sa Rusijom.

- Postoje stvari koje ne možemo da zamenimo jer ako je u pitanju vaša susedna zemlja i ako ste istorijski povezani moramo da pronađemo pravi model - rekao je Šlesers.

Njegova stranka je trenutno trećeplasirana u anketama javnog mnenja. Kulbergs vodi, ali je na drugom mestu Suverena sila, koja se smatra za "prorusku" i s kojom nijedna vodeća stranka ne želi u koaliciju.

Levičarska Napredna stranka (PRO), koja je četvrta u anketama, takođe se nudi se kao koalicioni partner Kulbergsovoj Ujedinjenoj listi. Njen kandidat za premijera Andris Šuvajevs upozorava da bi Šlesersovo učešće u vlasti dovelo do koncesija Rusiji.

-Sto posto sam siguran da će spoljna politika Letonije prema Rusiji vremenom omekšati u tom slučaju - rekao je Šuvajevs.

Kulbergs se u međuvremenu postavio kao najtvrđi neprijatelj Moskve. Nedavno je pozvao na konfiskaciju 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine, kao i potpunu zabranu izdavanja viza ruskim državljanima.

Iako su se u pregovorima o 21. paketu sankcija tome suprotstavile Francuska i Italija, konačni dogovor sadržao je pravnu i političku osnovu za zabranu ulaska u EU ruskim državljanima koji su bili pripadnici oružanih snaga.

(RT Balkan)