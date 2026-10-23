TEST SA PAPIROM OTKRIVA PROBLEM: Frižider vam možda troši više struje nego što mora?
STAVITE običan papir između vrata frižidera: Za nekoliko sekundi otkrićete problem koji lako promakne.
Frižider može naizgled sasvim normalno da radi, a da ipak nepotrebno troši struju. Razlog se ponekad krije u gumenoj zaptivci na vratima, a njeno stanje možete okvirno proveriti običnim listom papira.
Većina nas redovno čisti police frižidera, ali retko obraća pažnju na gumu koja se nalazi oko vrata. Upravo ona sprečava ulazak toplog vazduha i pomaže uređaju da održava potrebnu temperaturu.
Ako je zaptivka oštećena, prljava ili ne naleže dobro, frižider može da troši više energije nego što je potrebno.
Test sa papirom koji možete odmah da isprobate
Američko ministarstvo energetike preporučuje jednostavnu proveru koja ne zahteva nikakav alat.
Uzmite običan list papira, postavite ga između vrata i okvira frižidera, tako da jedan deo ostane napolju, a zatim zatvorite vrata.
Pokušajte polako da izvučete papir.
Ako osećate blagi otpor, zaptivka na tom mestu verovatno dobro prijanja. Međutim, ako papir izlazi gotovo bez otpora, moguće je da vrata ne dihtuju kako treba.
Ponovite postupak na nekoliko mesta, naročito u uglovima.
Šta da uradite ako papir lako ispada?
Nemojte odmah kupovati novu gumu.
Najpre proverite da li se na zaptivci nalaze mrvice, masnoća ili osušeni ostaci hrane. Očistite je mekom krpom, mlakom vodom i blagim deterdžentom, a zatim dobro osušite.
Proverite i da li neka posuda ili pretrpana polica sprečava potpuno zatvaranje vrata.
Ako papir i nakon toga lako klizi, proverite uputstvo proizvođača ili se obratite serviseru. Možda je potrebno podešavanje vrata ili zamena zaptivke.
(24sedam)
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