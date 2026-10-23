Košarka

Niz Čime Monekea se nastavio: Nigerijac bez pobede protiv Partizana

Filip Milošević

23. 10. 2026. u 15:19

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Negativan niz za Monekea se nastavlja.

Низ Чиме Монекеа се наставио: Нигеријац без победе против Партизана

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nigerijski košarkaš Čima Moneke još uvek ne zna za pobedu u derbiju od kad je potpisao za Crvenu zvezdu. Ovaj loš skor (0-5) zaokružen je sinoćnjim porazom crveno-belih u 7. kolu Evrolige 85:82 posle produžetaka.

Moneke je uoči ovog meča najavljivao pobedu i imao veliku želju da prekine crni niz, ali je tokom zagrevanja doživeo bizaran maler kada je pao preko fotoreportera/kamermana i povredio zglob. Iako je ipak stegao zube i istrčao na parket, za 16 minuta u igri bio je potpuno van ritma i ostvario je učinak od svega dva poena i dva skoka.

Nigerijac je prošlog leta obukao crveno-beli dres i ukupno odigrao pet derbija i još uvek je bez trijumfa. Jedan jedini trijumf je Crvena zvezda upisala prošle sezone protiv crno-belih u ABA ligi, ali tada Čima nije igrao zbog povrede.

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