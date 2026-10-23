Niz Čime Monekea se nastavio: Nigerijac bez pobede protiv Partizana
Negativan niz za Monekea se nastavlja.
Nigerijski košarkaš Čima Moneke još uvek ne zna za pobedu u derbiju od kad je potpisao za Crvenu zvezdu. Ovaj loš skor (0-5) zaokružen je sinoćnjim porazom crveno-belih u 7. kolu Evrolige 85:82 posle produžetaka.
Moneke je uoči ovog meča najavljivao pobedu i imao veliku želju da prekine crni niz, ali je tokom zagrevanja doživeo bizaran maler kada je pao preko fotoreportera/kamermana i povredio zglob. Iako je ipak stegao zube i istrčao na parket, za 16 minuta u igri bio je potpuno van ritma i ostvario je učinak od svega dva poena i dva skoka.
Nigerijac je prošlog leta obukao crveno-beli dres i ukupno odigrao pet derbija i još uvek je bez trijumfa. Jedan jedini trijumf je Crvena zvezda upisala prošle sezone protiv crno-belih u ABA ligi, ali tada Čima nije igrao zbog povrede.
Preporučujemo
Crvena zvezda izgubila prvi put posle deset meseci!
23. 10. 2026. u 09:35
Zvanično! Partizan objavio novo pojačanje
23. 10. 2026. u 08:57
Nakon skandala u Splitu! Evo šta su navijači Hajduka uradili u Švajcarskoj
23. 10. 2026. u 08:55
Nakon meča Albert Rijera o njima nije hteo da kaže ni reč!
23. 10. 2026. u 08:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Skandal trese Balkan! Uhapšen predsednik košarkaškog saveza!
Predsednik Košarkaškog saveza Grčke Evangelos Lijolios uhapšen je u sredu popodne, 21. oktobra, a slučaj je izazvao veliku pažnju tamošnje sportske javnosti, prenose grčki mediji.
21. 10. 2026. u 15:27
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
HITNO NAREĐENjE: Napustite SAD ambasade - biće rata
POSEBNU zabrinutost izazvali su napadi na međunarodni aerodrom Kralj Halid.
21. 10. 2026. u 23:38 >> 18:26
Komentari (0)