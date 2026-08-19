BIO VELIKI PROMAŠAJ U ZVEZDI! Sada će igrati kod Luke Dončića

Zanimljiv košarkaški put ima nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Marko Simonović.

(AP Photo/Michael Conroy)

Nekadašnji košarkaš crveno-belih karijeru bi mogao da nastavi u timu koji je u vlasništvu Luke Dončića - italijanskoj Romi.

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa zajedno sa Donijem Nelsonom pokrenuo je projekat u prestonici Italije u pokušaju da napravi stabilnu evropsku ekipu.

Posle odlaska iz Zvezde Simonović je nosio dresove turskih timova, Bešiktaša, Bahčešehira i Turk Telekoma, a sada stiže u Italiju.

Tim će sa klupe predvoditi Alesandro Magro. Dok će sastav činiti između ostalih Niko Menion, Pol Votson, Trentin Flauers i Džesi Edvards, zajedno sa Simonovićem.

On je bio deo Crvene zvezde, ali sezona 2023/24 nije protekla onako kako se očekivalo. U ABA ligi je beležio 6,1 poen i skoro četiri skoka, ali na svega 11 utakmica.

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