BIO VELIKI PROMAŠAJ U ZVEZDI! Sada će igrati kod Luke Dončića
Zanimljiv košarkaški put ima nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Marko Simonović.
Nekadašnji košarkaš crveno-belih karijeru bi mogao da nastavi u timu koji je u vlasništvu Luke Dončića - italijanskoj Romi.
Košarkaš Los Anđeles Lejkersa zajedno sa Donijem Nelsonom pokrenuo je projekat u prestonici Italije u pokušaju da napravi stabilnu evropsku ekipu.
Posle odlaska iz Zvezde Simonović je nosio dresove turskih timova, Bešiktaša, Bahčešehira i Turk Telekoma, a sada stiže u Italiju.
Tim će sa klupe predvoditi Alesandro Magro. Dok će sastav činiti između ostalih Niko Menion, Pol Votson, Trentin Flauers i Džesi Edvards, zajedno sa Simonovićem.
On je bio deo Crvene zvezde, ali sezona 2023/24 nije protekla onako kako se očekivalo. U ABA ligi je beležio 6,1 poen i skoro četiri skoka, ali na svega 11 utakmica.
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