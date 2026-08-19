Košarka

BIO VELIKI PROMAŠAJ U ZVEZDI! Sada će igrati kod Luke Dončića

Александар Илић
Aleksandar Ilić

19. 08. 2026. u 21:22

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Zanimljiv košarkaški put ima nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Marko Simonović.

БИО ВЕЛИКИ ПРОМАШАЈ У ЗВЕЗДИ! Сада ће играти код Луке Дончића

(AP Photo/Michael Conroy)

Nekadašnji košarkaš crveno-belih karijeru bi mogao da nastavi u timu koji je u vlasništvu Luke Dončića - italijanskoj Romi. 

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa zajedno sa Donijem Nelsonom pokrenuo je projekat u prestonici Italije u pokušaju da napravi stabilnu evropsku ekipu. 

Posle odlaska iz Zvezde Simonović je nosio dresove turskih timova, Bešiktaša, Bahčešehira i Turk Telekoma, a sada stiže u Italiju.

Tim će sa klupe predvoditi Alesandro Magro. Dok će sastav činiti između ostalih Niko Menion, Pol Votson, Trentin Flauers i Džesi Edvards, zajedno sa Simonovićem. 

On je bio deo Crvene zvezde, ali sezona 2023/24 nije protekla onako kako se očekivalo. U ABA ligi je beležio 6,1 poen i skoro četiri skoka, ali na svega 11 utakmica.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“ 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na Metropolitanu
Tip fudbal

0 5

LAK ZADATAK ZA ATLETIKO: Novajlija nema šta da traži na "Metropolitanu"

Atletiko Madrid novu sezonu La Lige otvara na svom "Metropolitanu" protiv povratnika u elitni rang, Malage (21.00). Ekipa Dijega Simeonea želi da odmah pokaže da je spremna za ozbiljniji napad na vrh tabele nakon razočaravajućeg četvrtog mesta prošle sezone, dok će gosti biti zadovoljni opstankom u Primeri, mada neće biti lak zadatak to i ostvariti.

19. 08. 2026. u 07:30

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica