VATIKAN SMENIO KONTROVERZNOG SVEŠTENIKA: Parohije pretvorio u prihvatne centre za migrante
VATIKAN je danas zvanično smenio sa njegovih parohijskih dužnosti u Vikofaru i Ramini kontroverznog sveštenika Masima Bjankalanija, koji je stekao slavu i kritike zbog obezbeđivanja smeštaja za migrante, od kojih su mnogi bili ilegalni.
Bjankalani, koji je bio poznat po masovnom prijemu migranata u parohiji, pa čak i u crkvi u gradu Pistoja, u centralnoj Italiji, zvanično je smenjen nakon što je dikasterijum za sveštenstvo odbacio sveštenikovu žalbu na meru koju je pokrenuo bivši biskup Pistoje i Peše, monsinjor Fausto Tardeli, čime je došao do završne faze kanonskog procesa, prenosi Ansa.
Odluka Vatikana usledila je nakon dugog crkvenog postupka, čime je potvrđena ranija odluka lokalnog biskupa iz Pistoje. Prema stavu crkvenih vlasti, otac Bjankalani je zapostavio standardne parohijske dužnosti, a parohije koje je vodio je pretvorio u masovne prihvatne centre za migrante, od kojih su mnogi bili ilegalni, Odluka Vatikana označava definitivan kraj pitanja koje je trajalo više od decenije.
Vođa antiimigrantske stranke Liga Mateo Salvini, koji je i ministar saobraćaja i infrastrukture u aktuelnoj italijanskoj vladi, pozdravio je smenu Bjankalanija, za koga je rekao da je "sveštenik ilegalnih imigranata". Bjankalani je rekao za Ansu da je Salvinijev stav "neopisiv" i naglasio je da je "ono što je urađeno u Vikofaru i Raminiju" za migrante "divna stvar, malo shvaćena čak i od strane crkve".
- To je bila velika usluga koju smo pružili i lokalnim zajednicama. Da li je bolje imati mladu osobu samu, nezaposlenu ili sa obnovljenim dokumentima u ustanovi koja brine o njoj, ili je imati na ulici - rekao je Bjankalani. On je dodao da je razočaran što je odbijena njegova žalba, i da je očekivao drugačiji ishod.
(Tanjug)
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