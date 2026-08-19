Svet

BRUTALAN REKORD RUSKE SILE: Evo šta su Rusi uspeli da urade za dan, Ukrajinci na aparatima

Симеуновић А. Милош

19. 08. 2026. u 21:11

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DEŽURNA sredstva ruske PVO od 8.00 do 20.00 časova po moskovskom vremenu oborila su 438 ukrajinskih dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, a prenele su RIA Novosti.

БРУТАЛАН РЕКОРД РУСКЕ СИЛЕ: Ево шта су Руси успели да ураде за дан, Украјинци на апаратима

Foto: Alexander Reka/Zuma Press/Profimedia

- Tokom dana, od 8.00 do 20.00 časova po moskovskom vremenu, dežurna sredstva PVO presrela su i uništila 438 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Vologdske, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rjazanske i Tulske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Republike Krim, kao i iznad akvatorije Crnog mora - navodi se u saopštenju.

 

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