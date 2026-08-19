BRUTALAN REKORD RUSKE SILE: Evo šta su Rusi uspeli da urade za dan, Ukrajinci na aparatima
DEŽURNA sredstva ruske PVO od 8.00 do 20.00 časova po moskovskom vremenu oborila su 438 ukrajinskih dronova, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije, a prenele su RIA Novosti.
- Tokom dana, od 8.00 do 20.00 časova po moskovskom vremenu, dežurna sredstva PVO presrela su i uništila 438 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Vologdske, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rjazanske i Tulske oblasti, Moskovskog regiona, Krasnodarskog kraja, Republike Krim, kao i iznad akvatorije Crnog mora - navodi se u saopštenju.
Preporučujemo
KRIZA DRMA I MOĆNU RUSIJU: Moskva uvozi naftu kako bi podmirila potrebe
19. 08. 2026. u 19:19
OŠTRA PORUKA IZ PJONGJANGA: Zapad koristi Ukrajinu za rat protiv Rusije
19. 08. 2026. u 19:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
OVO JE UKRAJINAC UHAPŠEN ZBOG SABOTAŽE SEVERNOG TOKA: Već jednom izmakao Nemcima, sada mu sledi izručenje
Drugi osumnjičeni optužen za učešće u eksplozijama na gasovodu Severni tok 2022. godine uhapšen je u Hrvatskoj i biće izručen Nemačkoj, saopštili su nemački tužioci danas.
19. 08. 2026. u 13:28
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
Izvadili najveći kamen iz bešike u istoriji sveta - neverovatno koliko je težak (FOTO)
PACIJENT je u bolnicu prvobitno primljen zbog moždanog udara.
18. 08. 2026. u 22:20 >> 22:38
Komentari (0)