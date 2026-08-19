PUTIN SLOMIO ILUZIJE KIJEVA: Ukrajinski napadi ne mogu da uzdrmaju Rusiju - ekonomija nastavlja da raste
NAPADI Oružanih snaga Ukrajine na mete u Ruskoj Federaciji nanose štetu, ali nema kritičnih posledica, izjavio je predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin na sednici Saveta za strateški razvoj i nacionalne projekte.
- Jasno je da se na ekonomske pokazatelje odražava niz faktora, uključujući i spoljni pritisak i terorističke napade na industrijske i infrastrukturne objekte. Razume se, kritičnih posledica takvih napada nema, nije ih bilo i ne može da ih bude - rekao je Putin.
On je dodao da je sasvim očigledno da takvi napadi nanose štetu. Nakon napada ukrajinskih snaga, logistički i skladišni kapaciteti zahtevaju obnavljanje, uključujući i uz učešće države, istakao je ruski predsednik.
- Još jednom ću ponoviti. Potrebno je jačati suverenitet zemlje i povisiti efikasnost, kako u oblasti odbrane i bezbednosti, tako i u socio-ekonomskoj sferi - podvukao je ruski lider.
Ruski BDP je porastao za 0,6 odsto u prvoj polovini godine i za 1,3 odsto u drugom kvartalu, rekao je Putin.
- Naglasiću da bez obzira na nedavne terorističke napade o kojima sam već govorio, naša trgovinska infrastruktura funkcioniše efikasno i pouzdano - naglasio je šef ruske države.
Ruski lider je dodao da plan ekonomskog razvoja mora ritmički da se realizuje. Napomenuo je da Rusija već sprovodi plan strukturnih promena u ekonomiji, uključujući razvoj tržišta rada stvaranjem savremenih, proizvodnih radnih mesta i povećanjem proizvodnje u industrijama sa visokom dodatom vrednošću.
- Radi se upravo o kvalitetnom i intenzivnom razvoju domaće ekonomije - naglasio je Putin.
Osim toga, Vladimir Putin je naložio da se značajno povećaju napori za primenu modernih tehnologija u društvenoj sferi.
Ruski lider je naglasio da su robotika i implementacija veštačke inteligencije posebno važne s obzirom na nedostatak radne snage u nekoliko sektora ruske ekonomije.
Najupečatljiviji primer primene digitalnih tehnologija u društvenoj sferi u Rusiji, prema Putinovim rečima, je Moskva. Takođe je zatražio od vladinog bloka za socijalnu politiku da učestvuje u razvoju strategije za razvoj nacionalnih digitalnih platformi.
Putin je na sastanku naložio vladi da obezbedi ravnotežu i održivost celog budžetskog sistema zemlje. Kako je istakao, Rusija izdvaja značajna sredstva za nacionalne projekte i važno je da se oni završe na vreme.
(RT Balkan)
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