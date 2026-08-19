"SPREMNI SMO!" NATO se hitno oglasio: Naši kapaciteti su snažni i efikasni
NATO je spreman da odgovori na svaku pretnju i preduzeće sve što je potrebno da zaštiti svoje saveznike, izjavio je danas zvaničnik Alijanse, reagujući na navode da Iran razmatra napade na američke vojne ciljeve u Evropi u slučaju eskalacije sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama.
- Kao što je pokazano ranije ove godine, kada je protivvazdušna odbrana NATO-a u četiri odvojena navrata uspešno presrela balističke rakete ispaljene iz Irana prema Turskoj, naše odvraćanje i odbrambeni kapaciteti su snažni i efikasni - rekao je zvaničnik, preneo je Rojters.
List "Fajnenšel tajms" objavio je, pozivajući se na ljude bliske iranskom režimu, da ta zemlja razmatra mogućnost napada na američke vojne ciljeve u Evropi ukoliko predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovo eskalira sukob.
Dva izvora su rekla da su iranske snage procenjivale moguće napade na američku imovinu u jugoistočnoj Evropi, uključujući američke kapacitete u Bugarskoj i da je među potencijalnim metama pomenut i Kipar.
Iranske snage su navodno razmatrale i napade na podmorske optičke kablove u Ormuskom moreuzu. Prema izvorima, Iran priprema planove za proširenje sukoba van Bliskog istoka ukoliko Tramp ponovo napadne iransku infrastrukturu.
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
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