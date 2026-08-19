"LOS ANĐELES ĆE BITI TEHERANĐELES": Iranske diplomate označile mapu Kalifornije kao "novu teritoriju Irana" (FOTO)
IRANSKE diplomate u Indiji odgovorile su na izjavu američkog predsednika, Donalda Trampa, o navodnom pripajanju Ormuskog moreuza Sjedinjenim Američkim Državama objavljivanjem mape SAD na kojoj je Kalifornija označena kao "nova teritorija Islamske Republike Iran".
Objavu je postavio iranski konzulat u Hajderabadu, a poruka je očigledno bila satiričan odgovor na Trampovu izjavu o Ormuskom moreuzu, prenosi Si-En-En.
Kalifornija ima najveću populaciju iranskih imigranata u SAD, prema podacima Instituta za migracionu politiku.
Najveći broj njih živi na području Los Anđelesa, gde deo iranske zajednice grad neformalno naziva "Tehranđeles", kombinacijom naziva Teheran i Los Anđeles.
Stavovi iranske dijaspore u SAD podeljeni su zbog rata između SAD i Izraela protiv Irana.
Dok deo pripadnika zajednice očekuje da bi sukob mogao da dovede do pada sadašnjih vlasti u Iranu, drugi strahuju da bi vojna intervencija mogla da ima suprotan efekat.
Objava iranskog konzulata dolazi nakon Trampove izjave da namerava da proglasi Ormuski moreuz delom teritorije SAD.
Na svojoj platformi Truth Social, Tramp je objavio mapu koja prikazuje moreuz, ključan za globalnu trgovinu naftom, označenu kao "Nova teritorija SAD".
(Tanjug)
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