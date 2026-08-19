"LOS ANĐELES ĆE BITI TEHERANĐELES": Iranske diplomate označile mapu Kalifornije kao "novu teritoriju Irana" (FOTO)

IRANSKE diplomate u Indiji odgovorile su na izjavu američkog predsednika, Donalda Trampa, o navodnom pripajanju Ormuskog moreuza Sjedinjenim Američkim Državama objavljivanjem mape SAD na kojoj je Kalifornija označena kao "nova teritorija Islamske Republike Iran".

Foto: Iks/Ed Krassenstein

Objavu je postavio iranski konzulat u Hajderabadu, a poruka je očigledno bila satiričan odgovor na Trampovu izjavu o Ormuskom moreuzu, prenosi Si-En-En.

Kalifornija ima najveću populaciju iranskih imigranata u SAD, prema podacima Instituta za migracionu politiku.

BREAKING: The Consulate General of the Islamic Republic of Iran in Hyderabad, India just put out this map claiming all of America is now a territory of IRAN, except for California. pic.twitter.com/rqp8AfMJR1 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) August 18, 2026

Najveći broj njih živi na području Los Anđelesa, gde deo iranske zajednice grad neformalno naziva "Tehranđeles", kombinacijom naziva Teheran i Los Anđeles.

Stavovi iranske dijaspore u SAD podeljeni su zbog rata između SAD i Izraela protiv Irana.

Iran’s consulate joked back at Trump.



Trump called the Strait of Hormuz “new U.S. land.”



They posted a U.S. map labeling California as “new Iran land.”



Why California? Lots of Iranians live there (called Tehrangeles). pic.twitter.com/WjxS1xSYEt — Ankit (@Extreo_) August 19, 2026

Dok deo pripadnika zajednice očekuje da bi sukob mogao da dovede do pada sadašnjih vlasti u Iranu, drugi strahuju da bi vojna intervencija mogla da ima suprotan efekat.

Objava iranskog konzulata dolazi nakon Trampove izjave da namerava da proglasi Ormuski moreuz delom teritorije SAD.

Na svojoj platformi Truth Social, Tramp je objavio mapu koja prikazuje moreuz, ključan za globalnu trgovinu naftom, označenu kao "Nova teritorija SAD".

(Tanjug)

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