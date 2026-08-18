DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 19. AVGUST: Bika muče finansije, Lava odnosi u porodici, a Škorpiju sa partnerom, Vodoliji svi idu na nerve

SAZNAJTE šta vas u sredu, 19. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Deposit/ NewAfrica

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Spoj Merkura i Jupitera u kući ljubavi i kreativnosti pravi opoziciju sa vašim vladaocem, retrogradnim Plutonom, donoseći razočaranje u nekoga koga ste smatrali prijateljem. Susret sa harizmatičnom osobom.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Mesec u kući partnerskih odnosa u opoziciji sa planetama u kući privatnog života donosi svađe i rasprave sa članovima porodice. Finansijski problemi u vezi sa nekretninama ili privatnim biznisom.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Naglašena kuća komunikacija u kojoj se nalazi i vaš vladalac Merkur, donosi vam uspeh preko putovanja, na polaganju ispita, rešavanju pravnih pitanja, saradnje sa strancima. Skloni ste razmišljanju o nekim temama iz prošlosti.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Vaš vladalac Mesec u kući kreativnosti pravi trigon sa Marsom u vašem znaku donoseći vam dobitke preko privatnog posla, javne delatnosti, ulaganja u nekretnine. Dopadate se nekome s kim imate prijateljski odnos.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Konjunkcija Jupitera i Merkura u vašem znaku, pod uticajem retrogradnog Plutona iz kuće partnerskih odnosa, donosi vam susret sa bivšim partnerom. Mesec u kući privatnog života donosi sukobe u porodici.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Mesec u kući komunikacija donosi vam manje dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade, interneta, uglednih i uticajnih prijatelja. Vaš vladalac Merkur, blizu Jupitera, donosi uspeh umetnicima, lekarima.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, u vašem znaku pravi dobar aspekt sa Jupiterom, planetom prosperiteta, donoseći vam uvećanje prihoda preko inostranstva, pravnih pitanja, stručnog usavršavanja.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Vaš vladalac, retrogradni Pluton, u kući privatnog života, pravi napete aspekte unoseći tenziju u odnos sa članovimna porodice, svađe, sukobe i rasprave sa ljubavnim partnerom, autoritetima i nadređenima.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Vaš vladalac Jupiter, koji upravlja i vašim privatnim životom, u konjunkciji sa Merkurom u donosi vam dobitke preko nekretnina, porodičnog biznisa, saradnje sa strancima, završavanja važnih pravnih pitanja. Smanjite unos šećera.

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Sa naglašenim kućama posla i novca fokusirani ste na rešavanje finansijskih i pitanja u vezi sa nekretninama, podelom imovine, sponzorstvom, kreditom, stipendijom. Možete se razočarati u nekoga koga ste smatrali prijateljem.

Vodolija (21. 1 - 19. 2)

Retrogradni Pluton, vladalac vaše karijere, u vašoj kući ličnosti, pravi izazovne aspekte, donoseći vam nesporazume, rasprave i sukobe sa članovima porodice, emotivnim partnerom, nadređenima i autoritetima.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Mesec u devetoj kući pravi trigon sa Marsom donoseći vam uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti, sportu, rešavanju pravnih pitanja. Pozicija vašeg vladaoca Neptuna i Merkura, planeta obmana i komunikacija, donosi svađe sa partnerom.