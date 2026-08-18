DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU, 19. AVGUST: Bika muče finansije, Lava odnosi u porodici, a Škorpiju sa partnerom, Vodoliji svi idu na nerve
SAZNAJTE šta vas u sredu, 19. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
Ovan (21. 3 - 20. 4)
Spoj Merkura i Jupitera u kući ljubavi i kreativnosti pravi opoziciju sa vašim vladaocem, retrogradnim Plutonom, donoseći razočaranje u nekoga koga ste smatrali prijateljem. Susret sa harizmatičnom osobom.
Bik (21. 4 - 21. 5)
Mesec u kući partnerskih odnosa u opoziciji sa planetama u kući privatnog života donosi svađe i rasprave sa članovima porodice. Finansijski problemi u vezi sa nekretninama ili privatnim biznisom.
Blizanci (22. 5 - 21. 6)
Naglašena kuća komunikacija u kojoj se nalazi i vaš vladalac Merkur, donosi vam uspeh preko putovanja, na polaganju ispita, rešavanju pravnih pitanja, saradnje sa strancima. Skloni ste razmišljanju o nekim temama iz prošlosti.
Rak (22. 6 - 22. 7)
Vaš vladalac Mesec u kući kreativnosti pravi trigon sa Marsom u vašem znaku donoseći vam dobitke preko privatnog posla, javne delatnosti, ulaganja u nekretnine. Dopadate se nekome s kim imate prijateljski odnos.
Lav (23. 7 - 22. 8)
Konjunkcija Jupitera i Merkura u vašem znaku, pod uticajem retrogradnog Plutona iz kuće partnerskih odnosa, donosi vam susret sa bivšim partnerom. Mesec u kući privatnog života donosi sukobe u porodici.
Devica (23. 8 - 22. 9)
Mesec u kući komunikacija donosi vam manje dobitke preko nekonvencionalnih vidova zarade, interneta, uglednih i uticajnih prijatelja. Vaš vladalac Merkur, blizu Jupitera, donosi uspeh umetnicima, lekarima.
Vaga (23. 9 - 22. 10)
Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, u vašem znaku pravi dobar aspekt sa Jupiterom, planetom prosperiteta, donoseći vam uvećanje prihoda preko inostranstva, pravnih pitanja, stručnog usavršavanja.
Škorpija (23. 10 - 22. 11)
Vaš vladalac, retrogradni Pluton, u kući privatnog života, pravi napete aspekte unoseći tenziju u odnos sa članovimna porodice, svađe, sukobe i rasprave sa ljubavnim partnerom, autoritetima i nadređenima.
Strelac (23. 11 - 21. 12)
Vaš vladalac Jupiter, koji upravlja i vašim privatnim životom, u konjunkciji sa Merkurom u donosi vam dobitke preko nekretnina, porodičnog biznisa, saradnje sa strancima, završavanja važnih pravnih pitanja. Smanjite unos šećera.
Jarac (22. 12 - 20. 1)
Sa naglašenim kućama posla i novca fokusirani ste na rešavanje finansijskih i pitanja u vezi sa nekretninama, podelom imovine, sponzorstvom, kreditom, stipendijom. Možete se razočarati u nekoga koga ste smatrali prijateljem.
Vodolija (21. 1 - 19. 2)
Retrogradni Pluton, vladalac vaše karijere, u vašoj kući ličnosti, pravi izazovne aspekte, donoseći vam nesporazume, rasprave i sukobe sa članovima porodice, emotivnim partnerom, nadređenima i autoritetima.
Ribe (20. 2 - 20. 3)
Mesec u devetoj kući pravi trigon sa Marsom donoseći vam uspeh u privatnom biznisu, javnoj delatnosti, sportu, rešavanju pravnih pitanja. Pozicija vašeg vladaoca Neptuna i Merkura, planeta obmana i komunikacija, donosi svađe sa partnerom.
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