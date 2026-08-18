ROBOT UBIO RADNIKA: Čovek pronađen pogrbljen sa desnom rukom na pokretnoj traci

RADNIK fabrike automobila u Detroitu poginuo je kada ga je robotska ruka priklještila tokom preuređenja fabrike kompanije Stellantis.

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Ronald Adams (63) smrtno je stradao u aprilu 2025. godine u fabrici motora "Dundee" u Mičigenu, u vlasništvu ovog automobilskog giganta, navodi se u nedavno podnetoj tužbi.

Adams, veteran američkog ratnog vazduhoplovstva, popravljao je mašinu u fabrici koja proizvodi automobile marki Jeep, Chrysler, Dodge i Ram, kada su ga dvojica kolega ostavila samog da radi na delu opreme dok su otišli na pauzu.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao Detroit News, kolege su odmah pozvale hitnu pomoć i električara iz fabrike kako bi podigli robotsku ruku sa iskusnog mehaničara, koji je ranije radio u kompaniji Northwest Airlines.

Jedan radnik je u izjavi naveo da je Adams bio "pogrbljen, sa desnom rukom na pokretnoj traci", dok mu je robotska ruka "priklještila desno rame".

Troje radnika potom je, zajedno sa ekipama hitne pomoći, pomerilo Adamsa sa pokretne trake na nosila. Prevezen je u bolnicu, gde je kasnije preminuo.

Nekoliko minuta kasnije, jedan od njih vratio se i pronašao telo Ronaldovo telo priklješteno između robotske ruke i pokretne trake.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao Detroit News, kolege su odmah pozvale hitnu pomoć i električara iz fabrike kako bi podigli robotsku ruku sa iskusnog mehaničara, koji je ranije radio u kompaniji Northwest Airlines.

Jedan radnik je u izjavi naveo da je Adams bio "pogrbljen, sa desnom rukom na pokretnoj traci", dok mu je robotska ruka "priklještila desno rame".

Troje radnika potom je, zajedno sa ekipama hitne pomoći, pomerilo Adamsa sa pokretne trake na nosila. Prevezen je u bolnicu, gde je kasnije preminuo.

Sudski veštak je naknadno utvrdio da je preminuo od katastrofalnih povreda usled priklještenja i "traumatske asfiksije".

Prema tužbi koju je podnela njegova udovica Šamenija Stjuart-Adams, a do koje je takođe došao Detroit News, u trenutku Adamsove smrti nije bilo odgovarajućih zaštitnih ograda niti bezbednih procedura za rad.

U tužbi se navodi da je upravo nedostatak tih mera omogućio da robotska ruka priklješti i smrvi Adamsa, koji je u fabrici radio dve decenije. U trenutku nesreće Adams je sa grupom radnika učestvovao u preuređenju fabrike, koja je trebalo da počne proizvodnju novog četvorocilindričnog motora.

Radio je na velikoj industrijskoj mašini za pranje komora, koja čisti delove motora, dok je robotska ruka dopremala komponente do mašine i odnosila ih od nje.

Prema navodima medija, tužba se velikim delom zasniva na bezbednosnom mehanizmu te mašine, za koji Adamsovi naslednici tvrde da je "elektronski zaobiđen" pomoću posebnog ključa.

Takvo zaobilaženje navodno je omogućilo Adamsu da priđe mašini i radi na njoj čak i dok okolna oprema, uključujući robotsku ruku, nije bila u odgovarajućem bezbednom režimu.

Kompanija Fives Cinetic Corp, koja je navedena u tužbi kao dobavljač mašine, navela je u svom odgovoru da do nesreće ne bi došlo da je Stellantis primenjivao "bezbedne radne procedure".

Sudski dokumenti ukazuju i na druge moguće faktore koji su mogli doprineti Adamsovoj smrti.

Jedan radnik prijavio je problem sa robotskim sistemom koji je usmrtio Adamsa samo dva dana pre nesreće, navodeći da se sistem pomerao dok je bio u "probnom režimu".

Adamsov advokat rekao je za Detroit News da nema dokaza da je upravo Adams koristio ključ kojim su bezbednosne funkcije robota navodno bile isključene pre njegove smrti.

Advokati Stellantisa ranije ove godine zatražili su odbacivanje tužbe, ali je sudija Ketrin Hajz odbila njihov zahtev. Adams je jedan od trojice radnika Stellantisa u SAD koji su poginuli u industrijskim incidentima u poslednje dve godine.

Prvi slučaj dogodio se u Toledu u Ohaju, u avgustu 2024. godine, kada je Antonio Gaston (53) smrtno stradao nakon što ga je zahvatila oprema i priklještila. Početkom ovog meseca poginuo je i Džejms Brašer (57), koji je pao sa drugog sprata utovarne rampe nekadašnje kancelarije Mopara i glavom udario u kontejner. Preminuo je na licu mesta.

Sva trojica - Gaston, Brašer i Adams - bili su članovi sindikata United Auto Workers.

Gastonova udovica podnela je saveznu tužbu protiv kompanije, tvrdeći da sistem pokretne trake koji ga je zahvatio nije imao ključnu opremu koja bi sprečila takvu nesreću.

Istraga Uprave za bezbednost i zdravlje na radu (OSHA) utvrdila je da je Gaston posegnuo preko pokretne trake kada je došlo do nesreće.

OSHA je u fabrici u Toledu utvrdila "ozbiljan prekršaj" u vezi sa zaštitom mašina i izrekla kompaniji kaznu od 16.000 dolara. Kompanija je osporila kaznu i na kraju pristala na nagodbu od oko 11.000 dolara.

OSHA istraga o smrti Brašera je u toku, kao i istraga o Adamsovoj smrti.

Portparol kompanije Stellantis ranije je za Detroit News rekao da kompanija "redovno procenjuje i unapređuje interne standarde i protokole kako bi zaštitili zaposlene u svim operacijama".

"Deljenje najboljih praksi širom organizacije pomaže u jačanju naše bezbednosne kulture i doprinosi doslednoj primeni standarda. Stellantis nastavlja da unapređuje bezbednost na radnom mestu i obezbeđuje da sve lokacije ispunjavaju ili premašuju regulatorne zahteve", naveli su ranije iz kompanije.

(Telegraf)