BUKTE NOVI POŽARI U GRČKOJ: Dva odvojena vatrena fronta kod lučkog grada Volosa
DVA odvojena požara izbila su danas kod lučkog grada Volosa u centralnoj Grčkoj, preneli su grčki mediji.
U izveštajima se navodi da su požari izbili u predgrađu Soros i u prigradskom naselju Ajvaliotika, prenosi Prototema.
Mobilisane su sve raspoložive vatrogasne jedinice, 112 vatrogasaca je u pripravnosti i angažovano je pet vatrogasnih letelica, tri aviona i dva helikoptera.
Prvi požar je izbio oko 18.00 časova po lokalnom vremenu u oblasti Ajvaliotike, a oko pola sata kasnije, u 18.30 časova, izbio drugi požar u oblasti Soros.
Ukupno 50 vatrogasaca se bori sa vatrom na oba fronta uz pomoć dve grupe pešadijskih jedinica i 15 vatrogasnih vozila.
Grčke vlasti poslale preko broja 112 upozorenje o požarima svima koji se nalaze na širem području Volosa.
(Tanjug)
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