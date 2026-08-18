ZAMENIK AMERIČKOG SEKRETARA ODBRANE O UKRAJINI: Ruski gubici nisu kritični, to je primer upravljivog rata

RUSIJSKI gubici na frontu u Ukrajini nisu kritični za nju u istorijskim razmerama. Ukrajinski rat, međutim, jeste primer upravljane eskalacije.

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Ovo je izjavio zamenik američkog sekretara odbrane Elbridž Kolbi na Simpozijumu o strateškoj komandi odvraćanja. Pentagon je objavio njegove reči na tom događaju.

-Ljudi govore o kolosalnim gubicima Rusa. Po ruskim istorijskim standardima, ovo nije najznačajniji događaj. Naravno, predsednik Vladimir Putin je izgubio brata tokom opsade Lenjingrada i tako dalje, tako da su toga veoma svesni, primetio je Kolbi.

U kontekstu rata u Ukrajini, on je opširno raspravljao o tome kako ga voditi bez dozvoljavanja nuklearne eskalacije. Kolbi je naveo rusko-ukrajinski rat kao primer kako sukob između strana, od kojih jedna poseduje nuklearno oružje, može dostići visok nivo eskalacije, a da i dalje ostane upravljiv. Rekao je da Ukrajina sprovodi operacije na ruskoj teritoriji daleko od svojih granica, uključujući i one koje utiču na njene strateške kapacitete, i da Rusija odgovara na te akcije, ali obe strane „veoma pažljivo kalibrišu svoje odgovore“.

Prema njegovim rečima, to znači da Sjedinjene Države moraju imati ne samo strateško nuklearno sredstvo odvraćanja već i vojne kapacitete koji će uticati na protivnika, sprečavajući eskalaciju u nuklearni rat.

-Manje smo fokusirani na domet oružja nego na racionalno primenljive ograničene opcije koje nam daju prednost i omogućavaju nam da povoljno upravljamo eskalacijom, a da nas ne uvlače u neumoljivu spiralu, rekao je Kolbi.

Međutim, naveo je i rizike povezane sa ratom u Ukrajini.

-Više bih bio zabrinut zbog regionalnog rata – vrste lokalnog, konvencionalnog rata u kojem bi, ne daj Bože, moglo doći do lokalne upotrebe nuklearnog oružja, nakon čega bi sukob mogao početi da se širi i eskalira, rekao je.

Kolbi je identifikovao još jednu pretnju: situaciju u kojoj jedna strana preduzima vojnu akciju, verujući da je ograničena, dok je druga doživljava kao početak napada punih razmera i reaguje mnogo ozbiljnije nego što se očekivalo. U sukobu između nuklearnih sila, takva pogrešna percepcija, rekao je, mogla bi brzo dovesti do nekontrolisane eskalacije.

-Možemo se pripremiti za akcije za koje ne mislimo nužno da su napad punih razmera, ali druga strana bi mogla odlučiti da je to napad punih razmera. Njihova reakcija bi tada bila mnogo jača nego što očekujemo, a to bi vrlo brzo dovelo do neverovatno napete situacije, rekao je Kolbi.

On veruje da je cilj američke nuklearne strategije proširenje spektra ograničenih i realnih opcija koje su dostupne predsedniku, tako da u krizi jedini preostali izbor nije povlačenje ili katastrofalna eskalacija.

Podsećanja radi, Kolbi se protivio transferu američkog oružja Ukrajini, pozivajući da se resursi usmere na obuzdavanje Kine u Pacifiku.

Nedavno su mediji objavili da podrška Ukrajini u Sjedinjenim Državama opada, uprkos otopljavanju odnosa između Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa.

(ctrana.media)

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