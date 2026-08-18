STALNO JAČANJE: Putin saopštio važnu vest

ODNOSI Rusije i Mjanmara nastavljaju da jačaju i dobijaju konkretan sadržaj, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

„Glavno je da rusko-mjanmarski odnosi nastavljaju da stalno jačaju i da se ispunjavaju novim konkretnim sadržajem“, rekao je Putin nakon sastanka sa predsednikom Mjanmara Min Aung Hlaingom.

Ruski predsednik je naglasio da su između zemalja uspostavljene stabilne finansijske veze, pri čemu se dve trećine transakcija obavlja u rubljama.

Takođe je istakao da su ruske kompanije spremne da učestvuju u geološkim istraživanjima i proizvodnji ugljovodonika u Mjanmaru.

„Energetika je važna oblast saradnje dve zemlje. Na dnevnom redu je zajednička izgradnja elektrane i rafinerije nafte na jugu Mjanmara. Ruske kompanije su takođe spremne da učestvuju u geološkim istraživanjima i proizvodnji ugljovodonika, uključujući i na moru“, istakao je Putin.

Ruski lider napomenuo je da postoje dobri izgledi za organizovanje izvoza ruskog prirodnog tečnog gasa u Mjanmar, ne samo za unutrašnju potrošnju već i za tranzitne isporuke susednim zemljama.

Putin je podsetio i da su dve zemlje uspostavile blisku vojnu i vojno-tehničku saradnju.

Ruski lider je dodao da je uveren u uspeh posete mjanmarskog predsednika Rusiji i nastavak uspešnog razvoja saradnje Rusije i Mjanmara.

Nakon sastanka dvojice lidera, Rusija i Mjanmar potpisali su 10 zajedničkih dokumenata o bilateralnoj saradnji, između ostalog, u oblasti energetike, nafte i gasa.

Među potpisanim dokumentima su i deklaracija o suprotstavljanju sankcijama. Ministri spoljnih poslova dveju zemalja razmenili su deklaracije o načinima i sredstvima za suprotstavljanje, ublažavanje i kompenzaciju negativnih posledica jednostranih prinudnih mera.

(Sputnjik)