STALNO JAČANJE: Putin saopštio važnu vest
ODNOSI Rusije i Mjanmara nastavljaju da jačaju i dobijaju konkretan sadržaj, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.
„Glavno je da rusko-mjanmarski odnosi nastavljaju da stalno jačaju i da se ispunjavaju novim konkretnim sadržajem“, rekao je Putin nakon sastanka sa predsednikom Mjanmara Min Aung Hlaingom.
Ruski predsednik je naglasio da su između zemalja uspostavljene stabilne finansijske veze, pri čemu se dve trećine transakcija obavlja u rubljama.
Takođe je istakao da su ruske kompanije spremne da učestvuju u geološkim istraživanjima i proizvodnji ugljovodonika u Mjanmaru.
„Energetika je važna oblast saradnje dve zemlje. Na dnevnom redu je zajednička izgradnja elektrane i rafinerije nafte na jugu Mjanmara. Ruske kompanije su takođe spremne da učestvuju u geološkim istraživanjima i proizvodnji ugljovodonika, uključujući i na moru“, istakao je Putin.
Ruski lider napomenuo je da postoje dobri izgledi za organizovanje izvoza ruskog prirodnog tečnog gasa u Mjanmar, ne samo za unutrašnju potrošnju već i za tranzitne isporuke susednim zemljama.
Putin je podsetio i da su dve zemlje uspostavile blisku vojnu i vojno-tehničku saradnju.
Ruski lider je dodao da je uveren u uspeh posete mjanmarskog predsednika Rusiji i nastavak uspešnog razvoja saradnje Rusije i Mjanmara.
Nakon sastanka dvojice lidera, Rusija i Mjanmar potpisali su 10 zajedničkih dokumenata o bilateralnoj saradnji, između ostalog, u oblasti energetike, nafte i gasa.
Među potpisanim dokumentima su i deklaracija o suprotstavljanju sankcijama. Ministri spoljnih poslova dveju zemalja razmenili su deklaracije o načinima i sredstvima za suprotstavljanje, ublažavanje i kompenzaciju negativnih posledica jednostranih prinudnih mera.
(Sputnjik)
Preporučujemo
GORI U GRČKOJ: Avioni i helikopteri se bore sa vatrenom stihijom
18. 08. 2026. u 13:20
NOVI SNAŽAN ZEMLjOTRES POGODIO ŠPANIJU: Evakuisani hoteli i delovi Alhambre, ima povređenih
18. 08. 2026. u 13:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)