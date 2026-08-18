DŽIHADISTI NE DAJU NUKLEARNI MATERIJAL: Ostaće u Siriji, uz garancije IAEA

SIRIJSKI ministar spoljnih poslova Asad al-Šibani izjavio je danas da nuklearni materijal pronađen na jednoj lokaciji u Siriji nije opasan i da će ostati pod nadzorom Damaska, uz garancije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

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Asad al-Šibani je rekao, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa generalnim direktorom IAEA Rafaelom Grosijem u Damasku, da Sirija ima pravo da taj materijal koristi u civilne i miroljubive svrhe, preneo je Rojters.

Grosi je rekao da je IAEA dobila pristup lokaciji na kojoj se nalazi nuklearni materijal nakon što je o tome dobila obaveštenje od sirijske vlade.

Nakon svrgavanja sirijskog predsednika Bašara al-Asada krajem 2024. godine, nove sirijske vlasti obavezale su se na saradnju sa IAEA kako bi se rešilo pitanje nuklearnog materijala koji je nastao kao posledica aktivnosti iz perioda višedecenijske vladavine porodice Asad.

Nije poznato da li Sirija poseduje operativne zalihe nuklearnog materijala namenjene programu naoružanja, ali je Izrael 2007. godine bombardovao objekat za koji se sumnjalo da je sirijski nuklearni reaktor, smešten u istočnoj provinciji Deir el Zor, podseća Rojters.

(Tanjug)

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