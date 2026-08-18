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FBI ZAKLJUČIO: Jevreji bili meta 1.528 zločina iz mržnje u SAD tokom 2025. godine

V.N.

18. 08. 2026. u 16:58

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JEVREJI su bili meta 1.528 zločina iz mržnje u Sjedinjenim Američkim Državama tokom 2025. godine, pokazuju podaci Federalnog istražnog biroa (FBI).

ФБИ ЗАКЉУЧИО: Јевреји били мета 1.528 злочина из мржње у САД током 2025. године

Tanjug/AP Photo/Ohad Zwigenberg

Taj broj čini 63 odsto svih zločina iz mržnje počinjenih na verskoj osnovi u SAD prošle godine, navela je Liga protiv klevete (ADL) u analizi podataka.

Broj antisemitskih zločina iz mržnje bio je za 410 manji nego 2024. godine, što je u skladu sa ukupnim smanjenjem broja zločina iz mržnje u 2025. godini. Ipak, broj antisemitskih zločina iz mržnje prošle godine bio je treći najveći do sada zabeležen, prema analizi ADL-a.

Jevreji, koji čine oko dva odsto stanovništva SAD, bili su meta u 14 odsto svih zločina iz mržnje počinjenih u zemlji prošle godine.

(Tanjug)

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