KO JE OTAC, A KO MAJKA? Britanske bebe u centru skandala, BBC otkrio haos u klinici na Kipru

NAJMANjE 30 dece, većinom iz Velike Britanije, možda je začeto korišćenjem pogrešnih donora sperme ili jajnih ćelija u postupcima vantelesne oplodnje na Severnom Kipru, pokazala je istraga BBC

Foto: Unsplash/Omar Lopez

Istraga BBC je ranije ove godine otkrila prvih sedam sličnih slučajeva. Roditelji su anonimne donore birali na osnovu njihove medicinske istorije, izgleda, ličnosti, obrazovanja i hobija, ali su kasnije posumnjali da traženi donori nisu korišćeni u njihovim tretmanima oplodnje. Polovina od 30 dece rođena je nakon postupaka u klinici Dogus IVF Centar.

Tri osobe - doktorka Firdevs Uguz Tip, doktor Ševket Alpturk i koordinatorka posla sa pacijentima Džuli Hodson, bile su uključene u lečenje ili komunikaciju sa mnogim pacijentima.

Roditelji sumnjaju da su ih članovi osoblja prevarili. Uguz Tip negira bilo kakvu krivicu, dok Alpturk i Hodson nisu odgovorili na pitanja BBC.

BBC je takođe objavio da je banka sperme "Cryos International" stavila kliniku Dogus na crnu listu 2016. godine. Ministarstvo zdravlja Severnog Kipra saopštilo je nakon prvih navoda da je pokrenulo zvaničnu istragu, ali nije odgovorilo na ponovljene zahteve za dodatne informacije.

Većina roditelja koji su se javili BBC-u navela je da su im klinike obećale pregledane i zdrave donore iz zapadne Evrope.

Od 30 dece, njih 11 je uradilo DNK testove, koji su pokazali genetsko poreklo iz Turske ili okolnih zemalja. Većina testirane dece začeta je između 2012. i 2024. godine u klinici Dogus.

Jedna od majki, Rejčel, posle 13 godina neizvesnosti saznala je da njen sin Jona nije začet spermom donora koga je odabrala. Ona je 2012. godine izabrala anonimnog danskog donora, poznatog pod imenom Dito, putem sajta "Cryos International".

Tretman u klinici Dogus koštao je oko 4.000 evra i uključivao je donorsku spermu iz te banke. Rejčel je počela da sumnja kada su koordinatori klinike, među kojima je bila i Hodson, više puta odbijali da joj pošalju medicinski izveštaj kojim bi se potvrdilo da je korišćena sperma izabranog donora. Dodatne sumnje izazvao je i izgled njenog sina, koji se razlikovao od njenog i od opisa donora.

DNK testovi pokazali su da je Jona njen biološki sin, ali da Dito nije bio njegov donor.

Stručnjaci za plodnost ocenili su da je slučajna upotreba pogrešnog donora tokom vantelesne oplodnje izuzetno retka i da broj sličnih slučajeva može ukazivati na "nemar" ili "obmanu".

Od 15 slučajeva povezanih sa klinikom Dogus, u više njih su bila uključena ista tri člana osoblja. Alpturk je vlasnik i menadžer klinike, a prema podacima vlade Severnog Kipra odobrava procedure i aktivnosti. Uguz Tip je lečila još devetoro dece povezanih sa Dogusom.

Ona tvrdi da je Alpturk bio odgovoran za odobravanje procedura i negira da je obmanjivala pacijente. Nakon odlaska iz Dogusa 2015. godine, bila je uključena i u još devet sličnih slučajeva u dve druge klinike, od kojih se većina odnosila na kliniku Miracle IVF, koju sada vodi.

Hodson je bila glavni kontakt za većinu britanskih pacijenata i u imejlovima im je navodila da će Uguz Tip u njihovo ime naručiti spermu iz banke "Cryos".

Uguz Tip je, međutim, rekla da nabavka sperme nije deo njenog posla i da nije znala da su pacijenti tako informisani. "Cryos" je saopštio da je Dogus stavio na crnu listu 2016. godine zbog zabrinutosti da klinika nije naručila "Cryos" spermu za pacijenta iako je rekla da hoće.

Banka je sada obustavila saradnju sa Firdevsom i klinikom Miracle IVF dok traje istraga vlade severnog Kipra. Uguz Tip tvrdi da je oslobođena optužbi za kršenje zakona, ali BBC nije mogao da potvrdi tu tvrdnju sa Ministarstvom zdravlja Severnog Kipra.

(Alo)

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