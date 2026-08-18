BRITANSKI premijer Endi Bernam izjavio je da će London nastaviti da podržava Ukrajinu uprkos upozorenjima Moskve o posledicama ukrajinske upotrebe britanskih bespilotnih letelica, preneo je Bi-Bi-Si.

POA(Phot) Sean Clee / UK MoD

„Mi smo prijatelji ne samo u dobrim vremenima, već ćemo biti uz Ukrajinu i u teškim trenucima, i to se neće promeniti”, prokomentarisao je Bernam bilateralne odnose između Londona i Kijeva.

Prema rečima britanskog premijera, Ujedinjeno Kraljevstvo pruža podršku kako bi „Ukrajina mogla da se brani”. On je naglasio da su i prethodni britanski premijeri zastupali sličan stav, te da će taj stav ostati nepromenjen.

Prethodno je Ambasada Rusije u Londonu uputila optužbe na račun Velike Britanije.

Prema navodima diplomatskih predstavnika, Velika Britanija dozvoljava Kijevu da koristi britanske dronove za napade duboko unutar ruske teritorije, čime potvrđuje nameru Londona da eskalira sukob.

„Ovi potezi Londona neizbežno će imati posledice za koje će on morati da snosi odgovornost”, istakli su iz ambasade.

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