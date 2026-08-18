ZELENSKI je počeo da poziva na prekid vatre jer uviđa da se situacija u kojoj se nalazi Kijev pogoršava.

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Ovo je izjavio Alesandro Orsini, profesor političkih nauka na Univerzitetu Luis u Rimu, u članku za list "Fatto Quotidiano".

Prema mišljenju ovog stručnjaka, postepeno iscrpljivanje zaliha raketa „Patriot” i ljudstva predstavlja „omču oko vrata” za Zelenskog. On smatra da je lider kijevskog režima, nakon što je sagledao situaciju, izgubio veru u pobedu i počeo svakodnevno da poziva na prekid vatre.

Ovaj politikolog je podsetio da se Zelenski ranije protivio dijalogu sa Moskvom i najavljivao planove za vojno povratak teritorija, čime je pokazivao da je „izgubio dodir sa realnošću”. Sada se situacija drastično promenila.

Prema Orsinijevim rečima, „strana koja traži zamrzavanje sukoba gubi, a strana koja to odbija – pobeđuje”.

Prethodno je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije odgovorilo na predlog Turske o uvođenju moratorijuma na napade na trgovačke brodove u Crnom moru. Kako se navodi, Moskva ne vidi razlog za povratak takvim rešenjima.

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