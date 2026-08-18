MASIVNI NAPAD DRONOVIMA NA MOSKVU: Gore zgrade i fabrike (VIDEO)
UKRAJINSKE snage pokrenule su tokom noći 18. avgusta veliki napad dronovima na Moskvu i okolni region, preneli su ruski Telegram kanali pozivajući se na izjave stanovnika.
Prema navodima ruskog državnog medija Moskva 24, oštećeno je skladište kompanije Wildberries u okolini Moskve, budući da Ukrajina nastavlja da gađa najvećeg ruskog onlajn trgovca.
Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da je tokom napada iznad Moskovske oblasti oboreno najmanje 197 ukrajinskih dronova, dok su ruske vlasti tvrdile da je na taj region lansirano čak 600 letelica.
Ukupno gledano, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je njihova protivvazdušna odbrana (PVO) tokom noći oborila 791 ukrajinski dron širom 13 ruskih regiona.
Haos u okolini Moskve: Požari na zgradama i fabrikama
Ukrajinski Telegram kanal za praćenje Exilenova Plus izvestio je da su ruski sistemi PVO, u pokušaju da obore dronove, pogodili stambenu zgradu u gradu Pavlovski Posad, oko 67 kilometara od Moskve. Na krovu zgrade primećen je požar.
Takođe je prijavljen požar u fabrici aluminijuma u Moskovskoj oblasti, dok je treći požar izbio na jednoj kući u gradu Ljuberci, neposredno izvan granica grada Moskve.
Snimci meštana iz grada Stara Kupavna, 23 kilometra istočno od Moskve, navodno prikazuju ruske građane kako u panici trče i automobile koji jure ulicama dok se u pozadini čuju snažne eksplozije.
Oštećeni tržni centri, hemijska postrojenja i infrastruktura
U gradu Elektrostal, 58 kilometara istočno od Moskve, oštećeni su automobil i trafostanica, saopštio je guverner Moskovske oblasti Andrej Vorobjov.
OSINT analiza nezavisnog ruskog medija ASTRA geolocirala je oštećenja na tržnom centru Globus u Kolomni, gde su stradali delovi fasade i prozori. Guverner Vorobjov je ranije izjavio da se obližnji trgovački paviljon zapalio nakon što su delovi drona pali na to područje.
ASTRA je takođe navela da je dron udario u jedan od dimnjaka u hemijskoj fabrici Karbolit u Orehovo-Zujevu, oštetivši metalnu platformu za održavanje. Ovaj medij navodi da je incident možda rezultat delovanja ruske PVO. Obim nastale štete nije odmah bio u potpunosti jasan.
Meta ponovo najveći ruski onlajn trgovac
Ovi prijavljeni udari usledili su nakon jednog od najvećih ukrajinskih napada dronovima na Moskovsku oblast 16. avgusta, kada je oštećeno skladište velikog ruskog onlajn trgovca Wildberries.
Ukrajinsko Ministarstvo odbrane potvrdilo je napad na ovo skladište, napominjući da je to najveći objekat ove kompanije, površine 250.000 kvadratnih metara.
Napadi na Moskvu postali su sve češći poslednjih meseci zahvaljujući razvoju ukrajinskih dronova. Ukrajina redovno gađa vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijama u pokušaju da smanji sposobnost Moskve da nastavi vođenje rata.
Wildberries na svom sajtu nudi niz vojne opreme, uključujući komponente za dronove i pancire. Bankarski sektor ove kompanije našao se u julu pod sankcijama EU zbog finansijskog doprinosa ruskom državnom budžetu. Wildberries takođe igra veoma značajnu ulogu u ruskoj potrošačkoj ekonomiji.
(Kyiv Independent)
Preporučujemo
GORI U GRČKOJ: Avioni i helikopteri se bore sa vatrenom stihijom
18. 08. 2026. u 13:20
NOVI SNAŽAN ZEMLjOTRES POGODIO ŠPANIJU: Evakuisani hoteli i delovi Alhambre, ima povređenih
18. 08. 2026. u 13:15
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
SAMOUBILAČKA TAKTIKA ZELENSKOG: Ukrajinska vojska šalje vojnike u „mesne juriše“ na Zaporoškom pravcu, trpe jezive gubitke
ORUŽANE snage Ukrajine izvode „mesne juriše“ na spoju Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti i pritom trpe velike gubitke, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.
17. 08. 2026. u 08:31
HITNO UPOZORENjE ZA VOZAČE U SRBIJI: Opozvana dva popularna Nissan modela zbog rizika od požara i povreda
NA sajtu sistema NEPRO objavljen je opoziv dva modela putničkih vozila marke Nissan zbog bezbednosnih rizika koji mogu dovesti do povreda korisnika, odnosno povećanog rizika od požara.
24. 07. 2026. u 16:00
KRVAVA SVADBA: Umro posle tuče u Vadovicama, izgubio svest nakon što ga je policija savladala - nije bio pozvan na veselje
PREMA saopštenju policije, 38-godišnjak se pojavio na svadbi iako nije bio pozvan, ali je bio gost hotela u kojem je proslava održavana.
17. 08. 2026. u 17:00
Komentari (0)