18 OSOBA U PRITVORU ZBOG NEONACISTA! Među privedenima i osumnjičeni za napad na Nepalce
U Plovdivu je danas privedeno 18 osoba, u okviru zajedničke operacije bugarske Državne agencije za nacionalnu bezbednost (DANS) i policije, zbog sumnje da su povezani sa neonacističkom grupom "Krv i čast", saopštio je načelnik plovdivske policije Vasil Kostadinov.
Kostadinov je kazao da su tokom operacije pronađeni predmeti i simboli koji su povezani sa ideologijama koje zabranjuje bugarski zakon, među kojima su bili i nacistički kukasti krstovi, "svastike", prenose Novinite.
On je dodao da je jedna od privedenih tinejdžerka (17), kao i tri devojke. Kostadinov je rekao da je jedan od pritvorenih osumnjičen da je učestvovao u napadu na dva nepalska državljanina na Omladinskom brdu u Plovdivu, kao i da su među privedenima i njegov brat i otac.
Policija je saopštila da grupu uhapšenih čine ljudi različitih zanimanja i interesovanja, i da među njima ima i nekoliko studenata, koji su se sastajali u periodu od oko dve godine.
(Tanjug)
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