Svet

18 OSOBA U PRITVORU ZBOG NEONACISTA! Među privedenima i osumnjičeni za napad na Nepalce

В.Н.

16. 08. 2026. u 23:27

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U Plovdivu je danas privedeno 18 osoba, u okviru zajedničke operacije bugarske Državne agencije za nacionalnu bezbednost (DANS) i policije, zbog sumnje da su povezani sa neonacističkom grupom "Krv i čast", saopštio je načelnik plovdivske policije Vasil Kostadinov.

18 ОСОБА У ПРИТВОРУ ЗБОГ НЕОНАЦИСТА! Међу приведенима и осумњичени за напад на Непалце

Foto: john wreford / Alamy / Profimedia

Kostadinov je kazao da su tokom operacije pronađeni predmeti i simboli koji su povezani sa ideologijama koje zabranjuje bugarski zakon, među kojima su bili i nacistički kukasti krstovi, "svastike", prenose Novinite.

On je dodao da je jedna od privedenih tinejdžerka (17), kao i tri devojke. Kostadinov je rekao da je jedan od pritvorenih osumnjičen da je učestvovao u napadu na dva nepalska državljanina na Omladinskom brdu u Plovdivu, kao i da su među privedenima i njegov brat i otac.

Policija je saopštila da grupu uhapšenih čine ljudi različitih zanimanja i interesovanja, i da među njima ima i nekoliko studenata, koji su se sastajali u periodu od oko dve godine.

(Tanjug)

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