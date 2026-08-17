TRAMP ŠOKIRAO POTEZOM: Nećete verovati šta je uradio zbog Kim DŽong Una
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je naložio ministru odbrane Pitu Hegsetu da "značajno smanji zajedničke vojne vežbe" sa Južnom Korejom, kao uzvratnu meru zato što ta zemlja nije htela da se pridruži SAD u "denuklerizaciji" Irana, odnosno sukobu koji je počeo krajem februara.
"Na osnovu mog veoma dobrog odnosa sa Kim Džong Unom iz Severne Koreje, nisam zadovoljan činjenicom da su Sjedinjene Države odavno pristale da učestvuju u zajedničkim vojnim vežbama sa Južnom Korejom. Ove vežbe nisu samo skupe, jer veći deo tih troškova snose SAD (kao i obično!), već šalju signal koji je potpuno neprikladan i neprijateljski nastrojen zemlji koja, sve dok je Donald Dž. Tramp predsednik, nije predstavljala pretnju i bila je puna poštovanja", rekao je Tramp u objavi na svojoj mreži Istina u nedelju.
Tramp je kazao da je iz tog razloga, "i na osnovu činjenice da je prekasno za otkazivanje", naložio Pitu Hegsetu da značajno smanji zajedničke vojne vežbe sa Južnom Korejom.
"Iako donekle nepovezano, nedavno sam pitao predsednika Južne Koreje da li bi želeli da nam se pridruže u denuklearizaciji Islamske Republike Iran, a oni su rekli: 'ne, hvala'", kazao je Tramp.
(Sputnjik)
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