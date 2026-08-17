MINISTAR LONČAR O NOVOJ POMOĆI DRŽAVE: Lekovi duplo jeftiniji, ali građani ovo moraju da znaju (VIDEO)

OD danas stupa na snagu trajno pojeftinjenje lekova za sprečavanje zgrušavanja krvi i za srčane slabosti, a u sklopu paketa mera pomoći građanima koje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Zlatibor Lončar, ministar zdravlja, na pres konferenciji u Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, naglasio je da je ovo trajna mera države.

Foto: Tanjug/ FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Reč je o medikamentima koji se dobijaju isključivo na recept, a država je za ovu namenu iz budžeta izdvojila 3,7 milijardi dinara, odnosno oko 32 miliona evra.

- Od danas, svi pacijenti odlaze u apoteku i plaćaju ga znatno manje, ali svako mora da ima recept izabranog lekara - rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar na pres konferenciji.

"Ovo je trajna mera, ne pravite zalihe"

On je naglasio da je ovo trajna mera države i da nema potrebe da pacijenti gomilaju lekove.

- Od danas se dešavaju dve velike stvari, a to je da oni lekovi koji do danas su se kupovali u apotekama i plaćali u punoj ceni, pričam o lekovima antikoagulantnim za tu antikoagulantnu terapiju i lekovima za srčanu insuficijenciju, te dve grupe lekova, od danas, za pacijente kojima je prepisan taj lek, jedan od ta dva leka, i imaju recept svog izabranog lekara, odlaze u apoteku i plaćaju ga znatno, znatno manje - istakao je Lončar.

Kako je dodatno objasnio, ne možete da odete u apoteku i da kažete: "Dobar dan, videli smo, dajte mi taj i taj lek".

- Ne, nego morate da imate recept vašeg lekara, jer to je ono što vam obezbeđuje da država Srbija plati deo troškova koliko košta taj lek, da li 50% koliko košta, da li 70%, ili koliko već, zavisi od leka. Mislim da je to krajnje jednostavno - istakao je Lončar.

Prema njegovim rečima, svako od pacijenata koji ima te probleme već više puta je prošao celu tu proceduru, zna kako to izgleda, samo što nije imao tu mogućnost da taj lek plati jeftinije nego do sada.

- Znači, prva grupa lekova: imamo 2 leka koja su za srčanu insuficijenciju, i oni do sada su se nalazili isključivo na LISTI A, znači strogo definisano za indikacije neregulisane šećerne bolesti, odnosno dijabetes melitus tipa 2. Oni ostaju na toj listi za ove ljude koji su ih do sada imali tip dijabetes tip 2, dijabetes melitus tip 2, ali novo je da ovi lekovi sada idu na listu i mogu uz recept da se kupe - objasnio je Ločnar.

On je naveo i nekoliko konkretnih primera i uporedio stare i nove cene.

- Recimo, jedan lek je bio do sada koštao 4.457 dinara, kada danas odete u apoteku sa receptom, vi ćete ovaj lek platiti samo 2.228 dinara. I drugi lek koji je do sada bio 4.000, odnosno i dalje je, kad nemate recept, košta 4.561 dinar, danas kada odete sa receptom, platićete ga samo 2.280 dinara. Znači, upola cene, 50% je preuzela na sebe da plati država. Drugi su ovi novi oralni antikoagulansi, njih ima 16 zaštićenih naziva lekova. Ali ono što treba ljudi da razumeju za ovu antikoagulantnu terapiju, šta ćemo dobiti sa ovim: građani će dobiti jeftinije lekove koji će se koristiti kao prevencija moždanog udara, kao prevencija sistemske embolije kod pacijenata sa nevalvularnim aritmijama, koji imaju aritmije, koji imaju povišen pritisak i prisutne faktore rizika - rekao je ministar zdravlja.

Kako je istakao, ovo je izuzetno bitno za ozbiljan broj građana Srbije koji će ovim, upotrebom ovih lekova, moći sada da ih koriste, jer će biti jeftiniji za one koji nisu možda mogli da odvoje novac, sprečiti da dođe do moždanog udara, do sistemske embolije.

- Ovim će lečiti duboku vensku trombozu, plućnu emboliju, i kao prevenciju kod nekoga ko je već imao trombozu. Znači, to pacijenti znaju, posebno oni koji su imali te probleme ili se sumnjalo na te probleme. Konkretno, evo ovde imate neke od tih lekova, čija je puna cena 2.114 dinara, danas kada odete sa receptom, pacijent će dati samo 634 dinara. Neki lek koji je koštao 3.674 dinara, danas sa receptom će biti plaćen 1.102 dinara.

Za ove dve grupe lekova cene su značajno korigovane:

Lekovi za sprečavanje zgrušavanja krvi: Njihova cena, koja je do nedelje iznosila između 1.700 i 6.000 dinara, od danas je spuštena na opseg od 600 do 1.100 dinara. Građani će u apotekama plaćati 30 odsto od cene leka, dok će preostalih 70 odsto kompenzovati država.

Lekovi za srčane slabosti: Cene ovih lekova, koje su se ranije kretale između 2.500 i 4.500 dinara, od danas su niže za najmanje 50 odsto.

(Blic)

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