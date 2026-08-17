Politika

PREDAJA AKREDITIVNIH PISAMA: Vučić danas sa novoimenovanim ambasadorima 5 država

В.Н.

17. 08. 2026. u 07:54

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora.

ПРЕДАЈА АКРЕДИТИВНИХ ПИСАМА: Вучић данас са новоименованим амбасадорима 5 држава

Foto: Tanjug/JADRANKA ILIĆ (STF)

Kako je najavljeno, diplomatske aktivnosti počinju od 9.00 časova u Palati Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2), i to po sledećem rasporedu:

1. Nj.E. Hong Gun Djong, ambasador Republike Koreje

2. Nj.E. Monsef Mansri, ambasador Narodne Demokratske Republike Alžir
3. Nj.E. Bolat Imanbajev, ambasador Republike Kazahstan
4. Nj.E. Anke Gizela Holštajn, ambasadorka Savezne Republike Nemačke
5. Nj.E. Eno Drofenik, ambasador Republike Austrije

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