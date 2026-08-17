PREDAJA AKREDITIVNIH PISAMA: Vučić danas sa novoimenovanim ambasadorima 5 država
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić primiće danas akreditivna pisma novoimenovanih ambasadora.
Kako je najavljeno, diplomatske aktivnosti počinju od 9.00 časova u Palati Srbija (Bulevar Mihajla Pupina 2), i to po sledećem rasporedu:
1. Nj.E. Hong Gun Djong, ambasador Republike Koreje
3. Nj.E. Bolat Imanbajev, ambasador Republike Kazahstan
4. Nj.E. Anke Gizela Holštajn, ambasadorka Savezne Republike Nemačke
5. Nj.E. Eno Drofenik, ambasador Republike Austrije
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