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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

В.М.

17. 08. 2026. u 09:30

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MASTERS u Sinsinatiju je u centru pažnje, evo naših predloga sa njega.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Tenis

20.00 R. Hidžikata - J. Menšik 2 (1.27)

20.00 R. Hodar - A. Tabilo 1 (1.42)
21.30 J. Lehečka - A. Fils ukupan broj setova 3 (2.20)

Ukupna kvota: 3.97

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