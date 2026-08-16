VUČIĆ U NESVAKIDAŠNJEM IZDANJU Otišao da opere auto, pogledajte šta mu se desilo: "Pripreme za kampanju privode se kraju" (VIDEO)
ALEKSANDAR Vučić svratio je u Železnik na pranje automobila, a u nesvakidašnjem snimku pokazao da mu žetoni i programi za pranje nisu baš poznati.
- Pokušao da operem auto. Svađao se sa crevom i žetonima, na patosnice zaboravio, ali, na kraju, operacija delimično uspešna. Pripreme za kampanju privode se kraju - napisao je Vučić.
Nije svaki dan da predsednika države vidite za volanom, a još ređe da ga zateknete kako se, sasvim običnim povodom, hvata u koštac sa pranjem automobila.
Upravo to se dogodilo kada je Aleksandar Vučić, kako je objasnio u snimku objavljenom na Instagramu, svratio u Železnik. Dok je obilazio kraj i razmišljao šta bi u gradu još moglo da se popravi, rešio je da usput uradi nešto što, manje-više, čeka svakog vozača: da opere kola.
- Namestio sam sebi telefon da može da snima, jer ne mogu baš dok vozim da gledam u telefon. U svakom slučaju, mnogo toga još imamo da uradimo, mnogo puteva da popravimo i posebno da pomognem ljudima koji ne žive u centru - poručio je tokom vožnje.
Međutim, nakon toga dolazi do malog zapleta. Žetoni, programi za pranje, pena, ispiranje i ostala čuda moderne auto-perionice očigledno nisu nešto sa čim je predsednik svakodnevno NA TI.
I baš taj trenutak verovatno je i najzanimljiviji deo snimka. Bez službenog protokola, velikih govornica i državničkih tema, predsednik se našao pred aparatom za pranje automobila, u situaciji koju bi prepoznala gotovo svaka osoba koja je makar jednom stala na samouslužnu perionicu i pitala se: Dobro, a sad koji žeton ide gde?
- Ako uspem da se snađem, jer sam se raspitivao za ove žetone i ostala čuda, jer pojma nemam kako se to koristi, koje su to sad tehnike za pranje automobila, da ovaj svoj automobil koji pripremam za izbornu kampanju učinim bar malo lepšim i čistijim.
A možda je upravo u tome i čar ovog nesvakidašnjeg prizora. Predsednik države, čovek koji se svakodnevno bavi velikim političkim temama, na nekoliko minuta se bavio jednom sasvim malom i uobičajenom radnjom.
Pogledajte snimak:
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