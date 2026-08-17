GOTOVO JE! Crvena zvezda završila veliki transfer
SADA je sve jasno!
Ruku na srce Zvezdan Terzić je prećutao, ali...
Grčki portal "SDNA" piše da je Nair Tinkizjan novi fudbaler Olimpijakosa. Levi bek će preći sa "Marakane" u Pirej za više od pet miliona evra, a sa bonusima bi srpski klub mogao da zaradi i do potencijalnih sedam miliona.
- 27-godišnji bek već se smatra fudbalerom Olimpijakosa i očekuje se da u ponedeljak doputuje u Grčku, letom iz Beograda, čime će biti kompletiran dvostruki 'udar' Olimpijakosa nakon dolaska švajcarskog fudbalera Rema Frojlera (34). Tiknizjan bi najkasnije do srede trebalo da bude na raspolaganju treneru Hozeu Luisu Mendilibaru i da se priključi treninzima ekipe iz Pireja", navedeno je u pomenutom tekstu.
Podsećanja radi, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić na promociji Alberta Rijere nije hteo da govori o transferima crveno-belih, standardni levi bek je definitivno bivši igrač šampiona Srbije i ekipa će bez njega u četvrtak ući u dvomeč protiv Viktorije Plzenj.
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