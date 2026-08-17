TRESE SE MARAKANA! Evo šta je Alberto Rijera uradio pred prvi trening u Zvezdi

NIJE uspela Crvena zvezda sa Dejanom Stankovićem. Liga šampiona je ostala opet samo san, a odlazak legende šampiona Srbije sa klupe crveno-belih je zahtevao hitnu reakciju.

FOTO: N. Skenderija

Uprava kluba na čelu sa Zvezdanom Terzićem je brzo reagovala i angažovala Alberta Rijeru. Španac će pokušati sa Zvezdom da se domogne bar Lige Evrope, što je velikiki imperativ na Marakani"

A novi trener Crvene zvezde održao je juče prvi trening, a pre izlaska na pomoćni teren stadiona "Rajko Mitić" iza severne tribine obratio se ekipi. Učinio je to u društvu generalnog direktora kluba, Zvezdana Terzića, koji ga je ranije u toku dana predstavio javnosti na konferenciji za novinare.

Foto: D. Milovanović

- Dan prvog sastanka je kao da si sa devojkom, sve je prelepo, novo, a sada treba da se naviknemo da budemo zajedno. Ne morate da mi pokažete sve za dan, Rim nije nastao za dan i polako ćemo se upoznati. Tu sam da vas učinim boljim igračima i to je najvažnije. Kada sam bio sa vaše strane, nije mi bilo bitno da li je trener visok, prelep, ružan, samo mi je bilo bitno da me učini boljim igračem", rekao je Rijera igračima Zvezde.

Pored Rijere igračima se obratio i Zvezdan Terzić:

- Veliki klub se ne ogleda samo u pobedama i poraza, nego kako u kriznim situacijama reaguje. Tako i od vas očekujemo da se u ovim kriznim situaciji podignete, isprsite, budete svesni da ste deo velikog kluba i da razmišljate o danima pre nama. Kao što znate, red je da i oficijelno predstavićemo vam novog trenera, to je španski trener Alberta Rijera, koji je radio ovde u regionu. Od vas očekujemo samo da budete profesionalci i da slušate šta vam šef kaže.

Inače, Rijera će imati na "Marakani" debi u četvrtak, protiv Viktorije Plzenj u plej-ofu za Ligu Evrope.