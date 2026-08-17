NAJSMRTONOSNIJA EPIDEMIJA EBOLE U ISTORIJI: Kongo u nikad težoj situaciji, preminulo 2.325 pacijenata, broj zaraženih porastao na 4.945

EPIDEMIJA ebole u ​​Demokratskoj Republici Kongo odnela je 2.325 života, nadmašivši broj žrtava iz epidemije 2018-2020. godine i postavši najsmrtonosnija u istoriji zemlje, pokazali su najnoviji vladini podaci.

Free Images Pixabay

Institut za javno zdravlje Konga saopštio je u svom najnovijem izveštaju da je broj potvrđenih slučajeva porastao na 4.945, uključujući 101 novi slučaj otkriven u prethodna 24 sata, prenosi Rojters.

Trenutnu epidemiju izaziva vrsta ebole Bundibugjo, za koju nema odobrenih vakcina ili tretmana.

Epidemija je dobila na zamahu otkako je proglašena 15. maja, jer slaba zdravstvena infrastruktura, otpor zajednice i nestabilnost ometaju napore da se identifikuju i reaguju na slučajeve.

Udeo ljudi koji umiru od epidemije nakon potvrđene infekcije, poznat kao koeficijent smrtnosti slučajeva, porastao je sa oko 20 odsto početkom juna na 46 odsto, prema vladinim podacima, što znači da je skoro jedan od svaka dva potvrđena slučaja sada fatalan.

Stručnjaci kažu da ovaj trend ne ukazuje na to da je virus postao smrtonosniji, navodi Rojters.

Epidemija se ranije proširila na susednu Ugandu, ali su vlasti tamo uspele da ograniče broj smrtnih slučajeva na dva i potvrđenih slučajeva na 20 pre nego što su prošlog meseca proglasile kraj epidemije u toj zemlji.



(Tanjug)